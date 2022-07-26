Какой будет погода в начале августа: народный синоптик дал оптимистичный прогноз

Жара начнет постепенно спадать и сменяться комфортными температурами

В Украину постепенно приходит антициклон Lebrecht, несущий с собой нестабильную погоду и постепенное понижение температуры. Эта тенденция будет сохраняться и в начале августа. Он по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача начнется с жары, но вскоре температурный режим изменится и порадует более комфортными температурами.

Так описал погоду августа для "Телеграфа" Деркач. Согласно его данным, начало августа будет теплым, иногда даже жарким. При этом небо над Украиной будет преимущественно безоблачным, соответственно ожидать дождей в это время не стоит. Но примерно в середине первой декады месяца начнется постепенное снижение температуры воздуха. Хотя дни все еще будут достаточно теплыми.

Приближение осени начнет ощущаться ближе к середине августа, прогнозирует Деркач. Хотя более ощутимым это будет все же по ночам – они будут полны прохлады. А днем нередко ожидается дождь, что в целом и будет сбивать температуру.

Как сообщал "Телеграф", в Гидрометцентре обещают – на фоне долговременных наблюдений август 2022 года ожидается все же теплее климатической нормы. Хотя перелом к осени все же планируется на предстоящий месяц.