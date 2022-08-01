"Платити вдруге не треба": КМДА прояснила гучне рішення про транспорт під час тривоги

З приватними перевізниками ситуація складніша, але їм рекомендують зробити те ж саме

Після того як місцева влада Києва ухвалила рішення, що увесь наземний транспорт на час повітряної тривоги буде зупиняти рух, у мережі виникло багато суперечок та обурень з боку місцевих жителів. Адміністрація міста поспішила внести ясність у це рішення.

Як зазначається в офіційному Telegram-каналі КМДА, водіїв зобов'яжуть по закінченню повітряної тривоги чекати на пасажирів, які вийшли з транспорту, на тій самій зупинці, куди вони їх довезли. При цьому сплачувати за проїзд повторно після відбою тривоги не потрібно буде.

"Трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси – до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини – "кишені"", — йдеться у повідомленні КМДА.

Після відбою водії комунального транспорту чекатимуть на пасажирів протягом 10 хвилин на тій зупинці, куди вони їх довезли. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися у транспортний засіб, зможуть скористатися наступним.

У КМДА кажуть, що проїзд у таких випадках не треба буде оплачувати повторно, а контролерів попередять про це та дадуть відповідні інструкції.

До слова, приватних перевізників також попросили зараховувати пасажирам попередньо сплачений проїзд після відновлення руху, однак чи погодяться вони на це — наразі невідомо.

Нагадаємо, що про життя Києва влітку під час воєнного стану в країні можна дізнатися більше у фоторепортажі "Телеграфу".