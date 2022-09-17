У Києві встановили МАФ прямо на велодоріжку: спалахнув скандал

У ситуації вже розбираються, але поки кіоск лише розгорнули дверима до проїжджої частини

У Києві власники МАФу вирішили встановити кіоск таким чином, щоб його двері відчинялися прямо на велодоріжку.

Як повідомила депутат київської міської ради Ксенія Семенова у своєму Фейсбуку, конструкцію було виявлено на вулиці Польовій. За її словами, з ситуацією вже розбираються компетентні служби.

"Жоден оператор витягу, власник МАФу, взагалі тупо ніхто не додумався б поставити кіоск дверима на проїжджу частину дороги", — зазначила вона.

Проте Семенова додала, що через проблеми з роботою громадського транспорту в столиці все більше людей користується велосипедами та самокатами, а тому ця доріжка є дуже завантаженою.

Тим часом співзасновник громадської ініціативи "Пасажири Києва" Олександр Рак повідомив, що звернувся до Київавтодору за роз’ясненням.

"Виписали приписи, 3 дні на надання дозвільної документації, зараз МАФ повернули дверима на проїжджу частину, але огляд з велодоріжки ще гірший. Слідкуватиму далі", — зазначив він.

МАФ розгорнули дверима до проїжджої частини

Як повідомлялося раніше, у серпні у Києві ухвалили рішення зупиняти громадський транспорт під час повітряної тривоги. У мережі виникло багато суперечок та обурень з боку місцевих жителів, тому адміністрація міста поспішила внести ясність.