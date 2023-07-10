"Кому война, а кому кусты нужно посадить": в сети недовольны тендером на озеленение одного из районов Киева

Планируется закупить 14 видов деревьев и кустов

После детского конструктора для бомбоубежищ власти Киева решили озеленить Деснянский район. На посадку кустов и деревьев объявлен тендер на сумму больше 6 млн гривен.

Предложение от коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Деснянского района Киева размещено на сайте госзакупок Prozorro. Тендер был объявлен 5 июля 2023 года.

Конечный срок подачи тендерных предложений 13 июля и в тот же день начнется аукцион. Сумма заказа услуг — 6 025 569 гривен 60 копеек с учетом НДС. Минимальное понижение цены возможно в размере 90 383 гривен 54 копеек.

На эту сумму планируют закупить саженцы кустов и деревьев, чтобы высадить их в Деснянском районе столицы. Также указано, какие именно растения хотят закупать:

Вишня подшерстная — 12 штук

Граб обыкновенный — 25 штук

Ирга канадская — 8 штук

Клен остролистный — 20 штук

Клен серебристый — 300 штук

Клен Фримана — 50 штук

Липа европейская — 50 штук

Платан испанский — 50 штук

Тюльпановое дерево — 5 штук

Кизильник горизонтальный — 1048 штук

Дерен белый — 1440 штук

Гортензия метельчатая — 300 штук

Пузыреплодник калинолистный — 600 штук

Барбарис Тунберга — 350 штук

Сроки поставок деревьев и кустарников до 31 декабря 2023 года. Украинский активист Олег Симороз отреагировал на этот тендер и предположил, что под деревьями и кустами будут прятаться дети и взрослые от российских ракет и дронов. Он напомнил, что укрытия в столице по-прежнему находятся в плачевном состоянии.

"Кому война, а кому кусты надо посадить. Кличко вместо того, чтобы помочь нашим бойцам на фронте, решил расходы на насаждение ТОЛЬКО в одном Деснянском районе 6 миллионов гривен. Наверное, под этими кустами жители Деснянского района смогут спрятаться и быть в опасности, когда над головой будут лететь шахеды с ракетами", — написал Олег Симороз.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что для бомбоубежищ в Киеве закупили сковродки по 700 тысяч гривен одна. В оправдание было сказано, что это для детей.