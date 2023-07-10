"Кому война, а кому кусты нужно посадить": в сети недовольны тендером на озеленение одного из районов Киева
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Планируется закупить 14 видов деревьев и кустов
После детского конструктора для бомбоубежищ власти Киева решили озеленить Деснянский район. На посадку кустов и деревьев объявлен тендер на сумму больше 6 млн гривен.
Предложение от коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Деснянского района Киева размещено на сайте госзакупок Prozorro. Тендер был объявлен 5 июля 2023 года.
Конечный срок подачи тендерных предложений 13 июля и в тот же день начнется аукцион. Сумма заказа услуг — 6 025 569 гривен 60 копеек с учетом НДС. Минимальное понижение цены возможно в размере 90 383 гривен 54 копеек.
На эту сумму планируют закупить саженцы кустов и деревьев, чтобы высадить их в Деснянском районе столицы. Также указано, какие именно растения хотят закупать:
- Вишня подшерстная — 12 штук
- Граб обыкновенный — 25 штук
- Ирга канадская — 8 штук
- Клен остролистный — 20 штук
- Клен серебристый — 300 штук
- Клен Фримана — 50 штук
- Липа европейская — 50 штук
- Платан испанский — 50 штук
- Тюльпановое дерево — 5 штук
- Кизильник горизонтальный — 1048 штук
- Дерен белый — 1440 штук
- Гортензия метельчатая — 300 штук
- Пузыреплодник калинолистный — 600 штук
- Барбарис Тунберга — 350 штук
Сроки поставок деревьев и кустарников до 31 декабря 2023 года. Украинский активист Олег Симороз отреагировал на этот тендер и предположил, что под деревьями и кустами будут прятаться дети и взрослые от российских ракет и дронов. Он напомнил, что укрытия в столице по-прежнему находятся в плачевном состоянии.
"Кому война, а кому кусты надо посадить. Кличко вместо того, чтобы помочь нашим бойцам на фронте, решил расходы на насаждение ТОЛЬКО в одном Деснянском районе 6 миллионов гривен. Наверное, под этими кустами жители Деснянского района смогут спрятаться и быть в опасности, когда над головой будут лететь шахеды с ракетами", — написал Олег Симороз.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что для бомбоубежищ в Киеве закупили сковродки по 700 тысяч гривен одна. В оправдание было сказано, что это для детей.