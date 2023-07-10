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"Кому война, а кому кусты нужно посадить": в сети недовольны тендером на озеленение одного из районов Киева

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Деревья и кусты должны поставить до конца года Новость обновлена 10 июля 2023, 20:36
Деревья и кусты должны поставить до конца года. Фото Иллюстративное фото

Планируется закупить 14 видов деревьев и кустов

После детского конструктора для бомбоубежищ власти Киева решили озеленить Деснянский район. На посадку кустов и деревьев объявлен тендер на сумму больше 6 млн гривен.

Предложение от коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Деснянского района Киева размещено на сайте госзакупок Prozorro. Тендер был объявлен 5 июля 2023 года.

Конечный срок подачи тендерных предложений 13 июля и в тот же день начнется аукцион. Сумма заказа услуг — 6 025 569 гривен 60 копеек с учетом НДС. Минимальное понижение цены возможно в размере 90 383 гривен 54 копеек.

На эту сумму планируют закупить саженцы кустов и деревьев, чтобы высадить их в Деснянском районе столицы. Также указано, какие именно растения хотят закупать:

  • Вишня подшерстная — 12 штук
  • Граб обыкновенный — 25 штук
  • Ирга канадская — 8 штук
  • Клен остролистный — 20 штук
  • Клен серебристый — 300 штук
  • Клен Фримана — 50 штук
  • Липа европейская — 50 штук
  • Платан испанский — 50 штук
  • Тюльпановое дерево — 5 штук
  • Кизильник горизонтальный — 1048 штук
  • Дерен белый — 1440 штук
  • Гортензия метельчатая — 300 штук
  • Пузыреплодник калинолистный — 600 штук
  • Барбарис Тунберга — 350 штук

Сроки поставок деревьев и кустарников до 31 декабря 2023 года. Украинский активист Олег Симороз отреагировал на этот тендер и предположил, что под деревьями и кустами будут прятаться дети и взрослые от российских ракет и дронов. Он напомнил, что укрытия в столице по-прежнему находятся в плачевном состоянии.

"Кому война, а кому кусты надо посадить. Кличко вместо того, чтобы помочь нашим бойцам на фронте, решил расходы на насаждение ТОЛЬКО в одном Деснянском районе 6 миллионов гривен. Наверное, под этими кустами жители Деснянского района смогут спрятаться и быть в опасности, когда над головой будут лететь шахеды с ракетами", — написал Олег Симороз.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что для бомбоубежищ в Киеве закупили сковродки по 700 тысяч гривен одна. В оправдание было сказано, что это для детей.

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#Киев #Закупки #Деснянский район #Prozorro