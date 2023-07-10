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"Кому війна, а кому кущі треба посадити": у мережі незадоволені тендером на озеленення одного з районів Києва

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Дерева та кущі мають поставити до кінця року Новина оновлена 10 липня 2023, 20:36
Дерева та кущі мають поставити до кінця року. Фото Ілюстративне фото

Планується закупити 14 видів дерев та кущів

Після дитячого конструктора для бомбосховищ влада Києва вирішила озеленити Деснянський район. На посадку кущів та дерев оголошено тендер на суму понад 6 млн гривень.

Пропозиція від комунального підприємства щодо утримання зелених насаджень Деснянського району Києва розміщена на сайті держзакупівель Prozorro. Тендер було оголошено 5 липня 2023 року.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій 13 липня і того ж дня розпочнеться аукціон. Сума замовлення послуг – 6 025 569 гривень 60 копійок з урахуванням ПДВ. Мінімальне зниження ціни можливе у розмірі 90 383 гривень 54 копійок.

На цю суму планують закупити саджанці кущів та дерев, щоби висадити їх у Деснянському районі столиці. Також зазначено, які саме рослини хочуть закуповувати:

  • Вишня підшерста — 12 штук
  • Граб звичайний — 25 штук
  • Ірга канадська — 8 штук
  • Клен гостролистий — 20 штук
  • Клен сріблястий – 300 штук
  • Клен Фрімана — 50 штук
  • Липа європейська — 50 штук
  • Платан іспанська — 50 штук
  • Тюльпанове дерево — 5 штук
  • Кизильник горизонтальний — 1048 штук
  • Дерен білий — 1440 штук
  • Гортензія хуртовина — 300 штук
  • Бульбашок калинолистний — 600 штук
  • Барбарис Тунберга — 350 штук

Терміни постачання дерев та чагарників до 31 грудня 2023 року. Український активіст Олег Симороз відреагував на цей тендер і припустив, що під деревами та кущами ховатимуться діти та дорослі від російських ракет та дронів. Він нагадав, що укриття в столиці, як і раніше, перебувають у жалюгідному стані.

"Кому війна, а кому кущі треба посадити. Кличко замість того, щоб допомогти нашим бійцям на фронті, вирішив витрати на насадження ТІЛЬКИ в одному Деснянському районі 6 мільйонів гривень. Напевно під цими кущами мешканці Деснянського району зможуть заховатися і бути в небезпеці, коли над головою летітимуть шахеди з ракетами", — написав Олег Симороз.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що для бомбосховищ у Києві закупили сковорідки по 700 тисяч гривень одна. На виправдання було сказано, що це для дітей.

Теги:
#Київ #Закупівлі #Деснянський район #Prozorro