"Кому війна, а кому кущі треба посадити": у мережі незадоволені тендером на озеленення одного з районів Києва
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Планується закупити 14 видів дерев та кущів
Після дитячого конструктора для бомбосховищ влада Києва вирішила озеленити Деснянський район. На посадку кущів та дерев оголошено тендер на суму понад 6 млн гривень.
Пропозиція від комунального підприємства щодо утримання зелених насаджень Деснянського району Києва розміщена на сайті держзакупівель Prozorro. Тендер було оголошено 5 липня 2023 року.
Кінцевий термін подання тендерних пропозицій 13 липня і того ж дня розпочнеться аукціон. Сума замовлення послуг – 6 025 569 гривень 60 копійок з урахуванням ПДВ. Мінімальне зниження ціни можливе у розмірі 90 383 гривень 54 копійок.
На цю суму планують закупити саджанці кущів та дерев, щоби висадити їх у Деснянському районі столиці. Також зазначено, які саме рослини хочуть закуповувати:
- Вишня підшерста — 12 штук
- Граб звичайний — 25 штук
- Ірга канадська — 8 штук
- Клен гостролистий — 20 штук
- Клен сріблястий – 300 штук
- Клен Фрімана — 50 штук
- Липа європейська — 50 штук
- Платан іспанська — 50 штук
- Тюльпанове дерево — 5 штук
- Кизильник горизонтальний — 1048 штук
- Дерен білий — 1440 штук
- Гортензія хуртовина — 300 штук
- Бульбашок калинолистний — 600 штук
- Барбарис Тунберга — 350 штук
Терміни постачання дерев та чагарників до 31 грудня 2023 року. Український активіст Олег Симороз відреагував на цей тендер і припустив, що під деревами та кущами ховатимуться діти та дорослі від російських ракет та дронів. Він нагадав, що укриття в столиці, як і раніше, перебувають у жалюгідному стані.
"Кому війна, а кому кущі треба посадити. Кличко замість того, щоб допомогти нашим бійцям на фронті, вирішив витрати на насадження ТІЛЬКИ в одному Деснянському районі 6 мільйонів гривень. Напевно під цими кущами мешканці Деснянського району зможуть заховатися і бути в небезпеці, коли над головою летітимуть шахеди з ракетами", — написав Олег Симороз.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що для бомбосховищ у Києві закупили сковорідки по 700 тисяч гривень одна. На виправдання було сказано, що це для дітей.