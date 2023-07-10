"Кому війна, а кому кущі треба посадити": у мережі незадоволені тендером на озеленення одного з районів Києва

Планується закупити 14 видів дерев та кущів

Після дитячого конструктора для бомбосховищ влада Києва вирішила озеленити Деснянський район. На посадку кущів та дерев оголошено тендер на суму понад 6 млн гривень.

Пропозиція від комунального підприємства щодо утримання зелених насаджень Деснянського району Києва розміщена на сайті держзакупівель Prozorro. Тендер було оголошено 5 липня 2023 року.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій 13 липня і того ж дня розпочнеться аукціон. Сума замовлення послуг – 6 025 569 гривень 60 копійок з урахуванням ПДВ. Мінімальне зниження ціни можливе у розмірі 90 383 гривень 54 копійок.

На цю суму планують закупити саджанці кущів та дерев, щоби висадити їх у Деснянському районі столиці. Також зазначено, які саме рослини хочуть закуповувати:

Вишня підшерста — 12 штук

Граб звичайний — 25 штук

Ірга канадська — 8 штук

Клен гостролистий — 20 штук

Клен сріблястий – 300 штук

Клен Фрімана — 50 штук

Липа європейська — 50 штук

Платан іспанська — 50 штук

Тюльпанове дерево — 5 штук

Кизильник горизонтальний — 1048 штук

Дерен білий — 1440 штук

Гортензія хуртовина — 300 штук

Бульбашок калинолистний — 600 штук

Барбарис Тунберга — 350 штук

Терміни постачання дерев та чагарників до 31 грудня 2023 року. Український активіст Олег Симороз відреагував на цей тендер і припустив, що під деревами та кущами ховатимуться діти та дорослі від російських ракет та дронів. Він нагадав, що укриття в столиці, як і раніше, перебувають у жалюгідному стані.

"Кому війна, а кому кущі треба посадити. Кличко замість того, щоб допомогти нашим бійцям на фронті, вирішив витрати на насадження ТІЛЬКИ в одному Деснянському районі 6 мільйонів гривень. Напевно під цими кущами мешканці Деснянського району зможуть заховатися і бути в небезпеці, коли над головою летітимуть шахеди з ракетами", — написав Олег Симороз.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що для бомбосховищ у Києві закупили сковорідки по 700 тисяч гривень одна. На виправдання було сказано, що це для дітей.