Стояли ще з 1990-х років: у Києві на Шулявці та "Берестейській" знесли десятки МАФів (ФОТО)

Зараз територію біля зупинок озеленюють і закладають сквери

У Шевченківському районі Києві одразу біля двох станцій метро — "Шулявська" та "Берестейська" демонтували близько 30 МАФів та міні-магазинчиків.

Демонтували торговельні кіоски працівники КП "Благоустрій" за наказом Департаменту благоустрою КМДА.

Так, зокрема на Берестейському проспекті поблизу виходу зі станції метро "Шулявська" демонтували близько двох десятків МАФів, у тому числі кіоски поліграфкомбінату "Преса України", де ще з 1990-х років продавали друковану періодику та канцелярію.

Залишки фундаменту від МАФів на Шулявці

Новий сквер біля станції метро "Шулявська". Фото - Анна Пирогова

Замість малих архітектурних форм біля метрополітену вже почали облаштовувати сквер з лавочками, деревами і газоном.

Фото - Анна Пирогова

Сміття після "зачистки" ларьків ще не встигли вивезти

Водночас один кіоск хитрі комерсанти облаштували неподалеку прямо на дорозі

Наземна зупинка громадського транспорту, де ще не так давно продавались шаурма, цигарки та напої

Разом із тим поблизу "Берестейської" на вході у підземний перехід зеленбудівці також замість знесених ларьків почали облаштовувати зелені зони із клумбами.

Вулиця Табірна біля "Берестейської" зажила по-новому

Комунальники прибрали близько десятка МАФів і трохи вище — біля трамвайної зупинці (вул.Табірна). Окремі МАФи торговців там "окопалися" також ще з 90-х років минулого століття. На їхньому місці прокладуть пішохідні доріжки, висадять нові дерева, розіб’ють газон і встановлять нові лавочки для перепочинку в облаштованому сквері.

З 1990-х на цьому місці був міні-базар, секонд-хенд та МАФи з їжею і товарами ширвжитку

Нагадаємо, влада Києва вирішила озеленити Деснянський район. На посадку кущів та дерев оголосили тендер на суму понад 6 мільйонів гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві забудовник намагається засудити відомого активіста після демонтажу будівлі в центрі міста.