Стояли ще з 1990-х років: у Києві на Шулявці та "Берестейській" знесли десятки МАФів (ФОТО)
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Зараз територію біля зупинок озеленюють і закладають сквери
У Шевченківському районі Києві одразу біля двох станцій метро — "Шулявська" та "Берестейська" демонтували близько 30 МАФів та міні-магазинчиків.
Демонтували торговельні кіоски працівники КП "Благоустрій" за наказом Департаменту благоустрою КМДА.
Так, зокрема на Берестейському проспекті поблизу виходу зі станції метро "Шулявська" демонтували близько двох десятків МАФів, у тому числі кіоски поліграфкомбінату "Преса України", де ще з 1990-х років продавали друковану періодику та канцелярію.
Замість малих архітектурних форм біля метрополітену вже почали облаштовувати сквер з лавочками, деревами і газоном.
Разом із тим поблизу "Берестейської" на вході у підземний перехід зеленбудівці також замість знесених ларьків почали облаштовувати зелені зони із клумбами.
Комунальники прибрали близько десятка МАФів і трохи вище — біля трамвайної зупинці (вул.Табірна). Окремі МАФи торговців там "окопалися" також ще з 90-х років минулого століття. На їхньому місці прокладуть пішохідні доріжки, висадять нові дерева, розіб’ють газон і встановлять нові лавочки для перепочинку в облаштованому сквері.
Нагадаємо, влада Києва вирішила озеленити Деснянський район. На посадку кущів та дерев оголосили тендер на суму понад 6 мільйонів гривень.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві забудовник намагається засудити відомого активіста після демонтажу будівлі в центрі міста.