Новий скандал у Києві: активіста хочуть засудити після знищення будівлі в центрі міста

Відомий пам'яткоохоронець Дмитро Перов розпочав збирати на кошти на адвоката і не збирається здаватися

У Києві тривають знищення історичних будівель у центрі міста, і одне з них отримало скандальне продовження. Так, відомий активіст і пам'яткоохоронець Дмитро Перов повідомив, що будівельна компанія "Ковальська" подає на нього до суду після публічної критики забудовника.

Нагадаємо, історичний будинок на вулиці Жилянській, 47 будівельники зруйнували для того, щоб звести багатофункціональний комплекс. Серед усіх споруд на вулиці цей будинок вважається найстарішою забудовою, що збереглася до нашого часу. У подібних в 1860-х роках жили сім'ї Старицьких, Драгоманових та інших видатних діячів того часу.

Напередодні Дмитро Перов повідомив, що отримав від Ковальської "лист щастя" про судовий позов.

"Цей день настав! Ковальська офіційно подала проти мене позов. Забудовник вважає, що будівля 1860-х рр., останній зразок ранньої забудови вул. Жилянської, не мала ніякої цінності. У будь-якій європейській країні за таке забрали б ліцензію. У нас же — такі будівлі йдуть під ковш. А хто їх захищає — отримує ось такі листи щастя. На жаль, всі свої "мільйони" я вже встиг витратити на архітектурні інтервенції. За останні два місяці ми з пам’яткоохоронним гуртком Простір ЦЕГЛА привели до ладу: Будинок з Комахами, 1893 р., Садибу Баккалинського, 1901 р., працюємо з відновленням унікальної Дачі Едуарда Брадтмана (1911-1914 рр.) у Пущі…", – написав активіст у себе на Facebook-сторінці.

При цьому претензію від девелопера Перов назвав надуманою та попросив користувачів про допомогу: "Після обов’язкового донату на ЗСУ можна закинути пару гривень (на банку збору на адвоката), а всі зібрані кошти підуть на захист проти надуманого позову забудовника в суді".

"Справа дуже важлива, адже будівельники вимагають визнати, що якщо будинок не в Реєстрі (пам'яток. – Авт.), він не має жодної цінності. А вимагати його збереження – образа честі та гідності", – додав він.

Зазначимо, перед цим Перов, посилаючись на дозвільні документи, наголошував, що будівництво на місці знесеного найстарішого будинку на Жилянській, 47, є незаконним. Він звертав увагу, що за цією адресою раніше знаходилася кам’яниця 1860-х рр. І був зареєстрований дозвіл на будівельні роботи з класом наслідків "СС1". Це погодження передбачає забудову, що не перевищує чотирьох поверхів.

Як пояснили у Державній інспекції архітектури та містобудування України у коментарях під дописом Перова, "дозвіл СС1" – це повідомлення про виконання підготовчих робіт, яке подають до органу Державного архітектурно-будівельного контролю перед початком будробіт для підготовки території. А на будівництво об’єкта видали дозвіл на виконання будівельних робіт (класу наслідків "СС3").

Разом з тим у Департаменті культурної спадщини КМДА уточнили журналістам, що даний будинок відсутній у переліку об’єктів історичної забудови та належить до рядової. Будівля, мовляв, не має яскраво виражених архітектурних стильових ознак і відповідного декоративного оформлення, тому її і знесли.

Хоча ще 2021 року споруду внесли до переліку об'єктів, на які Київська міська рада наклала мораторій, заборонивши їхній демонтаж або перебудову.

"Телеграф" звернувся до "Ковальської" з інформаційним запитом щодо цієї резонансної історії. Втім, на момент публікації відповіді від забудовника не надійшло.

Раніше директор департаменту комунікацій групи компаній "Ковальська" Даниїл Ваховський називав мотиви позову проти активіста.

"Маніпуляції Дмитра Перова виходять за межі здорового глузду. Його намагання зробити собі політичну кар’єру за рахунок вигадок не залишились непоміченими. Ми підготували позов за наклеп та будемо захищати свою репутацію в суді. По суті коментувати фейки і перекручування фактів не має ніякого сенсу, бо єдина мета цих вигадок – маніпуляція громадською думкою", – зазначав топ-менеджер.

Додамо, що на зазначеній ділянці на Жилянській компанія-забудовник "Ковальська" планує звести Nuvo Business Park. Площа бізнес-парку перевищить 80 тисяч кв.м (загалом, згідно з проєктом, заплановано будівництво комплексу з семи будівель).

Водночас про зруйнований будинок відомо, що його звели у другій половині позаминулого століття, і деякий час в ньому розміщувалася адміністрація розташованого поруч молокозаводу. У ХІХ ст. садиба належала до території пивзаводу Йосифа Бродського та ймовірно використовувалася для проживання працівників.

Нагадаємо, на тій же Жилянській доля житлового будинку, у який влучив іранський дрон восени минулого року, зависла у невизначеності.

Також "Телеграф" писав, що у Києві забудовники знову зазіхнули на ласий шматок природоохоронної території на Осокорках в Дарницькому районі. На ділянці поблизу озер Небреж та Тягле, де заборонено забудовувати природну екосистему, девелопери почали спорудження нового ЖК.