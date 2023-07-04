Будівельна війна у Києві: у Кличка не дозволяють продаж "Квітів України", а культова споруда завалена сміттям

Гучний скандал довкола відомої будівлі триває, але її власник все одно позбувається споруди за 5 млн доларів

Власник павільйону "Квіти України", розташованого у Києві по вулиці Січових Стрільців, 49, не отримував дозволу на продаж цієї скандальної споруди.

Про це у відповіді на інформаційний запит "Телеграфу" повідомила виконувачка обов'язків директора Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Ірина Черненко.

"Відповідні звернення до Департаменту не надходили, погодження не надавалися", — повідомила вона.

Як нагадала в.о. директора, зараз триває судове протистояння, у якому власник павільйону намагається скасувати наказ про знесення будівлі до переліку об'єктів культурної спадщини Києва. Так, 4 січня 2023 року Департамент охорони культурної спадщини подав апеляційну скаргу до Шостого апеляційного адміністративного суду (раніше Окружний адміністративний суд встав на сторону забудовника).

Втім, станом на червень-2023 "ухвала щодо відкриття апеляційного провадження… не винесена".

"Власником будинку (замовником робіт) є приватне акціонерне товариство "Квіти України"… За результатами візуального обстеження було встановлено, що в будинку на Січових Стрільців, 49, виконані роботи з часткового демонтажу зовнішніх конструкцій каскадного типу. Територія захаращена будівельним сміттям та доступна для проникнення сторонніх осіб. Паспорт будівництва відсутній", — проінформувала Ірина Черненко.

Також у КМДА зазначають, що на дату перевірки об'єкту представниками Департаменту охорони культурної спадщини дозвіл на будівельні (чи земляні) роботи власнику павільйону не надавався, а "охоронний договір не укладався".

Через порушення та фактично самовільні будівельні роботи ПАТ "Квіти України" зробили припис.

"Приписи органів охорони культурної спадщини є обов'язковими для виконання усіма юридичними та фізичними особами. Враховуючи невиконання зазначених вимог, зокрема щодо необхідності надання відповідних матеріалів, на власника [павільйону] складено акт про вчинення правопорушення та постанову про накладання фінансових санкцій", — резюмувала чиновниця.

Будівля "Квітів України" знаходиться в історичному центрі столиці

Фасад будівлі до руйнування (червень 2021 р.). Фото - Ініціативна група "Зберегти "Квіти України"/Facebook

Нагадаємо, минулого місяця на популярному сайті з'явилось оголошення про продаж "Квітів України" за 5 млн доларів. При цьому попри резонанс та гучний скандал й судову війну, повідомлення на цьому ресурсі висить досі.

Як повідомлялось, будівля на Січових Стрільців є зразком модерністської архітектури, її було споруджено у 1980-х роках як магазин-оранжерею для комунального підприємства "Квіти України".

На початку літа 2021 р. павільйон обнесли парканом для реконструкції з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом. Тоді ж будівельники зрізали багаторічний виноград, що прикрашав цю будівлю. Згодом біля будинку з'явилася важка техніка для зносу. 12 липня 2021 р. почалися роботи з демонтажу фасаду, але їх вдалося зупинити через гучний резонанс і протести громадських активістів.

21 липня КМДА зобов'язала забудовника прибрати паркан біля будівлі "Квітів України".

3 серпня того ж року павільйон "Квіти України" офіційно отримав статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини. Площа будівлі становить понад 3 тисячі квадратних метрів, а земельна ділянка під "Квітами" — майже 14 соток.

Також "Телеграф" повідомляв, що у Києві спалахнув новий будівельно-політичний скандал. З'ясувалося, що 1,5 млрд грн дали з бюджету на дорогу забудовникам, пов’язаним з рф та нардепкою Оленою Шуляк.