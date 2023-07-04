Строительная война в Киеве: у Кличко не разрешают продажу "Цветов Украины", а культовое здание завалено мусором

Громкий скандал вокруг известного строения продолжается, но его владелец все равно избавляется от сооружения за 5 млн долларов

Владелец павильона "Цветы Украины", расположенного в Киеве по улице Сечевых Стрельцов, 49, не получал разрешения на продажу этого сооружения, вокруг которого разразился скандал.

Об этом в ответе на информационный запрос "Телеграфа" сообщила исполняющая обязанности директора Департамента охраны культурного наследия КГГА Ирина Черненко.

"Соответствующие обращения в Департамент не поступали, согласования не выдавались", — сообщила она.

Как напомнила и.о. директора, сейчас идет судебное противостояние, в котором владелец павильона пытается отменить приказ о внесении здания в перечень объектов культурного наследия Киева. Так, 4 января 2023 года Департамент охраны культурного наследия подал апелляционную жалобу в Шестой апелляционный административный суд (ранее Окружной административный суд встал на сторону застройщика).

Впрочем, по состоянию на июнь-2023 "определение об открытии апелляционного производства… суд не вынес".

"Владельцем дома (заказчиком работ) является частное акционерное общество "Цветы Украины"… По результатам визуального обследования установили, что в доме на Сечевых Стрельцов, 49, выполнены работы по частичному демонтажу наружных конструкций каскадного типа. Территория захламлена строительным мусором и доступно посторонним лицам. Паспорт строительства отсутствует", — проинформировала Ирина Черненко.

Также в КГГА отмечают, что на дату проверки объекта представители Департамента охраны культурного наследия не выдавали разрешения на строительные (или земляные) работы владельцу павильона, а "охранный договор не заключался".

Из-за нарушений и фактически самовольных строительных работ ЧАО "Цветы Украины" сделали предписание.

"Предписания органов охраны культурного наследия являются обязательными для выполнения всеми юридическими и физическими лицами. Учитывая невыполнение указанных требований, в частности относительно необходимости предоставления соответствующих материалов, на собственника [павильона] составлен акт о совершении правонарушения и постановление о наложении финансовых санкций", — резюмировала чиновница.

Здание "Цветов Украины" находится в историческом центре столицы

Фасад здания до разрушения (июнь 2021 г.). Фото - Инициативная группа "Сохранить "Цветы Украины"/Facebook

Напомним, в прошлом месяце на популярном сайте появилось объявление о продаже "Цветов Украины" за 5 млн долларов. При этом, несмотря на резонанс, громкий скандал и судебную войну, сообщение на этом ресурсе висит до сих пор.

Как сообщалось, здание на Сечевых Стрельцов является образцом модернистской архитектуры, строение возвели в 1980-х годах как магазин-оранжерею для коммунального предприятия "Цветы Украины".

В начале лета 2021 г. павильон обнесли забором для реконструкции с надстройкой для размещения офисного центра с подземным паркингом. Тогда же строители срезали многолетний виноград, украшавший это здание. Впоследствии у дома появилась тяжелая техника для сноса. 12 июля 2021 г. начались работы по демонтажу фасада, но их удалось остановить из-за громкого резонанса и протестов общественных активистов.

21 июля КГГА обязала застройщика убрать забор у здания "Цветов Украины".

3 августа того же года павильон "Цветы Украины" официально получил статус только что обнаруженного объекта культурного наследия. Площадь здания составляет более 3 тысяч квадратных метров, а земельный участок под "Цветами" — почти 14 соток.

Также "Телеграф" сообщал, что в Киеве разразился новый строительно-политический скандал. Выяснилось, что 1,5 млрд грн дали из бюджета на дорогу застройщикам, связанным с рф и нардепом Еленой Шуляк.