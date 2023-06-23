Так может не только путин: киевлянин построил уютный бункер для себя и соседей (фото)

Строительство и обустройство бункера обошлось киевлянину около 20 тысяч долларов

Пока власти пытаются узнать, кто же виноват в том, что укрытия в Киеве в ненадлежащем состоянии, обычные граждане взяли все в свои руки. Житель столицы Кирилл Барашков вместе с товарищем-прорабом построил уютное убежище на глубине 5 метров.

Подробностями он поделился в комментарии Bird in Flight.

Строить убежище Кирилл, который работает адвокатом и занимается волонтерством, начал в октябре 2022 года после одного из мощных прилетов по Киевской области. Живет он вместе с семьей в частном секторе и поблизости нет убежищ, а находиться дома во время обстрела было небезопасно. Теперь это укрытие защищает не только семью Барашковых, но и всех, кто живет на улице. Обошлось строительство бункера в 18-20 тысяч долларов, а сам процесс занял около двух месяцев.

Убежище площадью 14 квадратных метров оснащено мягкой мебелью, есть камин и две трубы вентиляции, а стены обшиты вагонкой. Также под землей есть интернет, свет, а сверху убежище защищает от удара два метра армированного бетона. Помимо этого, есть небольшая подсобка. Также внутри есть запасы питьевой воды и установлен биотуалет на случай, если просидеть в убежище придется долго. Единственное, чего нет в подземном укрытии — это запасного выхода, что небезопасно. Но на экстренный случай, по словам Барашкова, в убежище есть лом, чтобы выломать стены и выбраться на поверхность. К слову, снаружи вход в укрытие выглядит как обычный погреб.

"Я считаю, что такой бункер сейчас самая нужная вещь для жизни в наших условиях. Но наши люди ждут пока им кто-то построит, ходят в грязные подвалы или жалуются, что власти не ремонтируют бомбоубежища. Удивительно это наблюдать – полный Эпицентр народа, который покупает все для ремонта квартир, в которые может прилететь вражеская ракета. И вы возьмите хорошие люди, скиньтесь и постройте для себя такую поступившую штуку! Чтобы хотя бы детей своих защитить", – отметил Кирилл в комментарии ТСН.

По подсчетам жителя столицы, его бункер может вместить в себе около 15 человек. Бункер все время открытый, поэтому переждать воздушную тревогу могут все соседи, которые живут с Кириллом на одной улице.

Также киевлянин прокомментировал выделение 1,5 миллиарда гривен на обустройство бомбоубежищ в столице. По его словам, власти могли за эти средства построить несколько сотен укрытий, как у Кирилла.

"Я тогда подсчитал, что на эти деньги можно было построить с нуля 300 таких бункеров как у меня, а, возможно, и все 500. Весь город можно было бы покрыть такими хранилищами. Сложного там ничего нет. Было бы желание", — заявил украинец.

После войны киевлянин не намерен закрывать убежище. Он обустроит там мужской клуб и будет отдыхать с соседями или товарищами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во время тревоги нельзя закрывать ничего, даже личный подвал. Если в период опасности у вас была возможность предоставить людям укрытие, но вы ею специально не воспользовались, вам грозит уголовная ответственность.