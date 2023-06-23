Так може не лише путін: киянин збудував затишний бункер для себе та сусідів (фото)

Будівництво та облаштування бункера обійшлося киянину близько 20 тисяч доларів

Поки влада намагається дізнатися, хто ж винен у тому, що укриття у Києві в неналежному стані, звичайні громадяни взяли все у свої руки. Житель столиці Кирило Барашков разом із товаришем-виконробом побудував затишне укриття на глибині 5 метрів.

Подробицями він поділився у коментарі Bird in Flight.

Будувати укриття Кирило, який працює адвокатом і займається волонтерством, розпочав у жовтні 2022 року після одного з найпотужніших прильотів по Київській області. Живе він разом із сім’єю у приватному секторі і поблизу немає укриттів, а перебувати вдома під час обстрілу було небезпечно. Тепер це укриття захищає не лише родину Барашкових, а й усіх, хто мешкає на вулиці. Обійшлося будівництво бункера в 18-20 тисяч доларів, а сам процес зайняв близько двох місяців.

Притулок площею 14 квадратних метрів оснащений м’якими меблями, є камін та дві труби вентиляції, а стіни обшиті вагонкою. Також під землею є інтернет, світло, а зверху укриття захищає від удару два метри армованого бетону. Крім цього, є невелика підсобка. Також усередині є запаси питної води та встановлений біотуалет на випадок, якщо просидіти у бункері доведеться довго. Єдине, чого немає у підземному укритті, — це запасного виходу, що небезпечно. Але на екстрений випадок, за словами Барашкова, в укритті є лом, щоб виламати стіни та вибратися на поверхню. До речі, зовні вхід у сховище виглядає як звичайний льох.

"Я вважаю, що такий бункер зараз найпотрібніша річ для життя в наших умовах. Але наші люди чекають поки їм хтось збудує, ходять у брудні підвали або скаржаться, що влада не ремонтує бомбосховища. Дивно це спостерігати – повний Епіцентр народу, який купує все для ремонту квартир, до яких може прилетіти ворожа ракета. І ви візьміть хороші люди, скиньтеся і побудуйте для себе таку штуку. Щоб хоча б дітей своїх захистити", – наголосив Кирило у коментарі ТСН.

За підрахунками жителя столиці, його бункер може вмістити близько 15 осіб. Бункер весь час відкритий, тож перечекати повітряну тривогу можуть усі сусіди, які живуть із Кирилом на одній вулиці.

Також киянин прокоментував виділення 1,5 мільярда гривень на облаштування бомбосховищ у столиці. За його словами, влада могла за ці кошти збудувати кілька сотень укриттів, як у Кирила.

"Я тоді підрахував, що на ці гроші можна було збудувати з нуля 300 таких бункерів як у мене, а, можливо, і всі 500. Все місто можна було б покрити такими сховищами. Складного там нічого немає. Було б бажання", — заявив українець.

Після війни киянин не має наміру закривати укриття. Він облаштує там чоловічий клуб і відпочиватиме із сусідами чи товаришами.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під час тривоги не можна закривати нічого, навіть особистий підвал. Якщо в період небезпеки ви мали можливість надати людям укриття, але ви нею спеціально не скористалися, вам загрожує кримінальна відповідальність.