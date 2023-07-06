Новый скандал в Киеве: активиста хотят осудить после уничтожения здания в центре города

Известный защитник памятников Дмитрий Перов начал собирать средства на адвоката и не собирается сдаваться

В Киеве продолжаются уничтожение исторических зданий в центре города, и одно из них получило скандальное продолжение. Так, известный активист и защитник памятников архитектуры Дмитрий Перов сообщил, что строительная компания "Ковальская" подает на него в суд после публичной критики застройщика.

Напомним, исторический дом на улице Жилянской, 47 строители разрушили для того, чтобы возвести многофункциональный комплекс. Среди всех построек на улице этот дом считается старейшей застройкой, сохранившейся до настоящего времени. В подобных в 1860-х годах жили семьи Старицких, Драгомановых и других видных деятелей того времени.

Накануне Дмитрий Перов сообщил, что получил от Ковальской "письмо счастья" о судебном иске.

"Этот день настал! Ковальская официально подала против меня иск. Застройщик считает, что здание 1860-х гг., последний образец ранней застройки ул. Жилянской, не имело никакой ценности. В любой европейской стране за такое забрали бы лицензию. У нас же — такие здания идут под ковш. А кто их защищает — получает вот такие "письма счастья". К сожалению, все свои "миллионы" я уже успел потратить на архитектурные интервенции. За последние два месяца мы с памятникоохранным кружком "Простир ЦеЕГЛА" привели в порядок: Дом с Насекомыми, 1893 г., Усадьбу Баккалинского, 1901 г., работаем с восстановлением уникальной Дачи Эдуарда Брадтмана (1911-1914 гг.) в Пуще…", – написал активист у себя на Facebook-странице.

При этом претензию от девелопера Перов назвал надуманной и попросил пользователей о помощи: "После обязательного доната на ВСУ можно забросить пару гривен (в банку сбора на адвоката), а все собранные средства пойдут в защиту против надуманного иска застройщика в суде".

"Дело очень важное, ведь строители требуют признать, что если дом не находится в Реестре (достопримечательностей. – Авт.), он не имеет никакой ценности. А требовать его сохранения – оскорбление чести и достоинства", – добавил он.

Отметим, перед этим Перов, ссылаясь на разрешительные документы, отмечал, что строительство на месте снесенного старейшего дома на Жилянской, 47, незаконно. Он обращал внимание, что по этому адресу ранее находился каменный дом 1860-х гг. и было зарегистрировано разрешение на строительные работы с классом последствий "СС1". Это согласование предполагает застройку, не превышающую четырех этажей.

Как пояснили в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины в комментариях под сообщением Перова, "разрешение СС1" – это сообщение о выполнении подготовительных работ, которое подают в орган Государственного архитектурно-строительного контроля перед началом стройработ для подготовки территории. А на строительство объекта было выдано разрешение на выполнение строительных работ (класса последствий "СС3").

Вместе с тем, в Департаменте культурного наследия КГГА уточнили журналистам, что данное здание отсутствует в перечне объектов исторической застройки и относится к рядовой. Здание, дескать, не имеет ярко выраженных архитектурных стилевых признаков и соответствующего декоративного оформления, поэтому его и снесли.

Хотя еще в 2021 году сооружение внесли в список объектов, на которые Киевский городской совет наложил мораторий, запретив их демонтаж или перестройку.

"Телеграф" обратился к "Ковальской" с информационным запросом по поводу этой резонансной истории. Впрочем, на момент публикации ответа от застройщика не последовало.

Ранее директор департамента коммуникаций группы компаний "Ковальская" Даниил Ваховский называл мотивы иска против активиста.

"Манипуляции Дмитрия Перова выходят за пределы здравого смысла. Его попытки сделать себе политическую карьеру за счет выдумок не остались незамеченными. Мы подготовили иск за клевету и будем защищать свою репутацию в суде. По сути комментировать фейки и перекручивание фактов не имеет никакого смысла, поскольку единственная цель этих выдумок – манипуляция общественным мнением", – отмечал топ-менеджер.

Добавим, что на указанном участке на Жилянской компания-застройщик "Ковальская" планирует построить Nuvo Business Park. Площадь бизнес-парка превысит 80 тысяч кв.м (в целом, согласно проекту, запланировано строительство комплекса из семи зданий).

В то же время о разрушенном доме известно, что его построили во второй половине позапрошлого века, и некоторое время в нем размещалась администрация расположенного рядом молокозавода. В XIX в. усадьба принадлежала территории пивзавода Иосифа Бродского и вероятно использовалась для проживания работников.

Напомним, на той же Жилянской судьба жилого дома, в который попал иранский дрон осенью прошлого года, повисла в неопределенности.

Также "Телеграф" писал, что в Киеве застройщики снова посягнули на лакомый кусок природоохранной территории на Осокорках в Дарницком районе. На участке вблизи озер Небреж и Тягле, где запрещено застраивать природную экосистему, девелоперы начали строительство нового ЖК.