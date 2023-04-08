Все на хутор: что предлагают жильцам дома на Жилянской в Киеве, который разнесло "Шахедом" полгода назад

"Телеграф" выяснял, какая ситуация сейчас с экспертизой дома и что обещают людям

Как стало известно "Телеграфу", ситуация с 4-этажным домом на Жилянской, 116А в Киеве (Шевченковский район), куда врезался иранский дрон, далека от своего решения. Независимая техническая экспертиза объекта продолжается, а жильцы разрушенных квартир так по факту и остаются без собственного жилья. Люди отказались переезжать из центра Киева на Красный Хутор (окраина левобережного Киева, откуда в Борисполь ближе, чем в центр столицы. — Ред.), где власти предложили им жилье. Этот отказ имеет веские причины.

"Телеграф" выяснял обстоятельства этой проблемной истории, и какие варианты ее решения.

В чем сложность ситуации?

Напомним, из-за атаки "Шахедов" на Киев 17 октября 17 октября 2022 года и попадания БПЛА в жилой дом на Жилянской, пять человек, среди которых беременная женщина, — погибли. 18 человек удалось спасти из-под завалов. Половину дома иранский дрон разрушил до основания.

Дом на Жилянской по прилету "Шахеда". Фото — Facebook Зеленского

Еще в начале этого года в эфире телемарафона Киевский городской голова Виталий Кличко сообщал, что из-за обстрелов россии украинской столицы около 800 домов в городе разрушены или повреждены, 417 из них – жилые. При этом, по подсчетам городских властей, 17 домов имеют большие повреждения. Очевидно, дом на Жилянской попал в последний список.

В свою очередь, заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью ТСН ранее уточнял, что дом на Жилянской из-за аварийности нужно снести, а на его месте можно было бы сделать сквер. По мнению Поворозника, в сквере стоило бы установить знак в память о людях, погибших там во время атаки 17 октября.

"Дом старый, в нем деревянные перекрытия, его просто невозможно отстроить. И ничего на его месте строить не будут: там маленький для этого участок. Никакого строительства там не будет. По-моему, дом на Жилянской нужно снести, а на его месте разбить сквер и поставить знак в память о погибших там людях. И на этом закончить эту историю", – говорил Поворозник.

Решение о сносе дома "не капризы (городских властей. – Авт.), а решение экспертиз", добавил заместитель председателя КГГА.

"На выводе экспертов стоят десятки печатей и подписей соответствующих специалистов", – уточнял Николай Поворозник.

Последствия удара БПЛА по дому. Фото — Facebook Егора Гордеева

В Киевсовете тоже в курсе ситуации с домом на Жилянской. Как сообщила "Телеграфу" депутат горсовета из фракции "Слуга народа" Ксения Семенова, здание имеет историческую ценность, поэтому городу все же стоило бы его спасти.

"Этот дом имеет историческую и культурную ценность, хотя город не выполнил свой долг и не включил этот дом в культурные памятники. Но его восстановление было бы очень символичным для города", — отметила избранница.

Сейчас же, как нам неофициально сообщили в мэрии города, городские власти договорились с жителями дома дождаться результатов независимой экспертизы. А дальше вместе с людьми чиновники будут решать, куда двигаться.

Вместе с тем ранее депутат Киевсовета из фракции "Голос" Алина Михайлова говорила о самом большом риске вокруг ситуации на Жилянской – появление там со временем некоего застройщика, который захочет зайти на этот крошечный участок, чтобы построить очередное высотное здание.

"Городские власти не хотят его отстраивать и предлагают людям переехать с Жилянской на Красный Хутор, а этот дом снести под ноль. Чтобы построить там какую-то высотку или ЖК. И это в условиях сегодняшней войны и человеческой беды. Это не происходит без доброго решающего слова мэра", — объясняла депутат возможную причину многомесячной эпопеи с Жилянской, 116А.

Действительно, с учетом прошлых многочисленных строительных скандалов в столице и разрушения застройщиками десятков (если не сотен) памятников архитектуры сценарий нового строительства "на крови" — вполне вероятен.

Жилянская - лакомый кусочек в центре Киева для любого застройщика

Какие варианты?

Сейчас предварительно существует три варианта решения судьбы дома на Жилянской: достроить разрушенную секцию; построить новый четырехэтажный дом, или не строить там ничего, отселив жителей уцелевшей части.

О сквере речь уже не идет — в КГГА чиновники предварительно поставили на паузу эту идею, пока не получат результатов уже второй экспертизы и не проконсультируются с жителями дома.

Это "Телеграфу" также подтвердила глава ОСМД дома на Жилянской Татьяна Махринская. По ее словам, все владельцы разрушенных квартир отказались переезжать на Красный Хутор из-за того, что, во-первых, новые помещения предварительно предназначались участникам боевых действий. Так что, по мнению "жилянцев", было бы как-то неэтично лишать военнослужащих квартир — они их заслужили. К тому же, чтобы передать новые квартиры жителям Жилянской, должно было пройти три сессии Киевсовета. То есть, все это могло бы надолго растянуться во времени.

Во-вторых, как отметила Махринская, предложенные квартиры на Красном Хуторе несколько не равноценная замена квартирам на Жилянской.

Действительно, все же разница между окраиной Дарницкого района и Шевченковским районом — более чем очевидна. Так, например, по расчетам агентства недвижимости "Лун", по состоянию на апрель-2023, средняя цена 1 квадратного метра в Шевченковском районе составляет почти 62 000 гривен. В то же время в Дарницком р-не — 43 000 грн. То есть, 1 "квадрат" на окраине Киева стоит почти в полтора раза дешевле. Условно говоря, продав (при благоприятных условиях) одну квартиру в центре столицы, можно купить две в окресностях города. Иногда киевляне шутят по поводу, а Красный Хутор — это вообще Киев?! Шутки шутками, но какая-то доля истины в этом есть.

Здесь нужно отметить, что данные цены — средние, и поэтому стоимость квадратного метра на Жилянской может в разы отличаться от цены, например, на Нивках (это тоже Шевченковский район, но его восточная окраина). Очевидно, стоимость жилья на Красном Хуторе и, скажем, на склонах Днепра в пределах Дарницкого района тоже будет отличаться.

Кстати, в этом контексте одним из вариантов выхода из ситуации с Жилянской мог бы быть и такой: теоретически городские власти могли бы предложить горожанам за счет города приобрести квартиры где-то рядом (в центре или в Шевченковском районе). Но согласятся ли на это "жилянцы", — вопрос еще тот. Настроенность жильцов разрушенного дома нам ясна.

"В ответе на наш запрос, от ОСМД, действительно ли планировался сквер и почему нас об этом не проинформировали, из КГГА сообщили, что сейчас речь о сквере не идет. Мы составили дорожную карту, учитывая, что сейчас мы делаем техническую экспертизу. По ее результатам потом мы должны встречаться с представителями Департамента архитектуры КГГА и консультироваться относительно технического состояния дома. Имеется в виду, возможно ли его достроить, будет ли власть с нами или нет. Если нет, то будем искать какие-то другие механизмы", — рассказала Татьяна Махринская.

Она уточнила, что первая экспертиза действительно засвидетельствовала аварийность дома (4-я степень аварийности по соответствующей шкале).

Ответ КГГА на запрос ОСМД о состоянии дома

"Поэтому мы ждем техническую экспертизу, и будем снова все-таки отстраивать свой дом любыми силами, какими возможно. Мы не готовы просто сдаться", — подчеркнула глава ОСМД на Жилянской.

Дом на Жилянской в окружении "свечек"

Что известно о доме на Жилянской

Дом по улице Жилянской, 116A построили в конце ХІХ — начале ХХ века (в 1902 году). Архитектор уникального объекта – неизвестен. Дом совмещал элементы типичного образца киевского кирпичного стиля и некоторые мелкие лепленые неоготические детали.

Так выглядел дом на Жилянской в 2019 году. Фото Антона Короба

По информации краеведа Антона Короба, построил дом купец Иоселиан Ицкович Лев, которого еще называли Иосиф Исакович. У этого купца было рядом предприятие, на этой же улице. Предприниматель владел фабрикой по изготовлению мебели, где работал 61 рабочий, что по тем временам считалось большим производством.

Купец продавал в магазине, который тоже находился неподалеку, мебель, расписные ванны, умывальники. Иоселиан Лев также выполнял и государственный заказ, поставлял продукцию Юго-Западной, Московско-Киево-Воронежской, Екатерининской и другим железным дорогам, управлениям пароходов и другим заведениям.

После переворота в россии в 1917 году и после двух мировых войн дом уцелел, но его пришлось ремонтировать: в послевоенные годы здание укрепили с помощью бетонных плит, не меняя его внешний вид.

Поэтому, учитывая довольно непростую ситуацию с домом и рисками новой строительной войны в Киеве, "Телеграф" и дальше будет следить за развитием событий на Жилянской. О чем будет информировать читателей в последующих публикациях.

Как сообщалось ранее, в Украине уже есть рецепты, как быстро восстановить разрушенное войной жилье.

Также "Телеграф" писал, что из-за агрессии россии миллионы граждан потеряли крышу над головой. В результате многочисленных обстрелов (по состоянию на конец прошлого года) количество заявок о возмещении жилья через "Дию" приближалось к 300 тысячам.