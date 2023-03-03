Светлана Лобода продает дом в Подмосковье: в сеть слили фото шикарного трехэтажного особняка за 8,5 млн долларов

Шикарный особняк также можно снять в аренду

Популярная певица Светлана Лобода (LOBODA), долго работавшая в рф, после выпуска украиноязычной песни под названием "По-Українськи" и клипа на нее, начала распродавать свое имущество в рф. На продажу уже выставлен ее особняк в Подмосковье.

Ряд телеграм-каналов опубликовали несколько снимков, как выглядит жилище украинской певицы, которое оценивается в чуть больше чем 8,5 млн долларов. Также сообщается, что можно снять "домик" в аренду, и всего за несколько тысяч долларов в месяц можно почувствовать себя суперзвездой.

Как выглядит дом Лободы в Подмосковье

Трехэтажный особняк на 1400 квадратов представляет собой вереницу спален, гостиных и столовых. На каждом этаже по несколько ванных комнат и санузлов, гардеробные, есть кабинет, библиотека, тренажёрный зал, джакузи, бильярдная и огромный бассейн с росписью и лепниной.

Риэлторы называют дом Лободы усадьбой и отмечают, что на участке также есть несколько строений: домик для прислуги, охраны, гостевой дом и гаражи. Плюс ко всему на участке в 1 гектар растут более 300 деревьев.

Напомним, певица Светлана Лобода много лет работала в россии, участвовала в тамошних шоу. После российского нападения в феврале 2022-го поддержала Украину. Приезжала на свою малую родину в Ирпень, на что украинцы отреагировали неоднозначно. В одном из интервью призналась, что ей стыдно за то, что она не интересовалась событиями в родной стране после 2014 года.