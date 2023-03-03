Світлана Лобода продає будинок у Підмосков’ї: у мережу злили фото шикарного триповерхового особняка за 8,5 млн доларів

Шикарний особняк також можна зняти в оренду

Популярна співачка Світлана Лобода (LOBODA), яка довго працювала в росії, після випуску україномовної пісні під назвою "По-українськи" та кліпу на неї, почала розпродавати своє майно в рф. На продаж вже виставлено її особняк у Підмосков’ї.

Ряд телеграм-каналів опублікували кілька знімків, як виглядає житло української співачки, яке оцінюється у трохи більше ніж 8,5 млн доларів. Також повідомляється, що можна зняти "будиночок" в оренду, і лише за кілька тисяч доларів на місяць можна відчути себе суперзіркою.

Як виглядає будинок Лободи у Підмосков’ї

Триповерховий особняк на 1400 квадратів є низкою спалень, віталень і їдалень. На кожному поверсі по кілька ванних кімнат та санвузлів, вбиральні, є кабінет, бібліотека, тренажерний зал, джакузі, більярдна та величезний басейн з розписом та ліпниною.

Рієлтори називають будинок Лободи садибою та зазначають, що на ділянці також є кілька будівель: будиночок для прислуги, охорони, гостьовий будинок та гаражі. Плюс до всього на ділянці в 1 га ростуть понад 300 дерев.

Нагадаємо, співачка Світлана Лобода багато років працювала в росії, брала участь у тамтешніх шоу. Після російського нападу у лютому 2022-го підтримала Україну. Приїжджала на свою малу батьківщину до Ірпеня, на що українці відреагували неоднозначно. В одному з інтерв’ю зізналася, що їй соромно через те, що вона не цікавилася подіями у рідній країні після 2014 року.