Операция "Эвакуация". Кто в Киеве забирает авто на штрафплощадки и законно ли это

"Телеграф" узнавал, как решается в столице проблема с хаотической парковкой, изъятием авто и деньгами автовладельцев

Проблема эвакуации автомобилей на штрафплощадки в Киеве тянется еще с 2000-х, когда город начал интенсивно развиваться, а число автомобилей росло в геометрической прогрессии и перевалило за миллион. Впрочем, по факту ситуация с парковкой и отстойниками для машин нарушителей не улучшилась, а с годами только ухудшается.

Более того, сейчас дополнительным отягощающим фактором стала война. Как следствие — переезд в город сотен тысяч переселенцев, часть из которых приехала в столицу со своим автотранспортом.

"Телеграф" выяснял, что происходит с парковкой, как решается проблема с эвакуацией автомобилей нарушителей и законно ли водителей временно лишают средств передвижения.

Сколько в Киеве "убирают" авто и куда уходят деньги водителей

По официальным данным КГГА, ежедневно операторы эвакуируют до 350 автомобилей. За первые два месяца этого года водители заплатили около 8 млн грн за пользование муниципальными площадками для платной парковки.

Но в апреле-2023 городские власти временно перестали взимать оплату за парковку на казенных и частных отстойниках. Официальная причина – обновление договоров с операторами. Также тогда КГГА обращала внимание водителей, что на улицах города работают "парковщики"-мошенники, требующие у водителей наличные деньги. О таких случаях нужно сообщать полиции, советовали у Кличко.

Как уточнили в Департаменте транспорта КГГА по запросу "Телеграфа", по состоянию на июнь этого года перевозки транспортных средств, задержанных инспекторами по парковке, на специальную площадку или стоянку инспекторы осуществляют уже в соответствии с новыми договорами, заключенными Дептрансом как с частными, так и с коммунальными предприятиями. А именно речь идет о таких официальных игроках:

- КП "Центр организации дорожного движения";

- КП "Киевтранспарксревис";

- ООО "Экспедиция 777";

- ООО "Экспрессавтоком";

- ООО "Паркинг Украина",

- ООО "Укртрансконтракт",

- ФЛП Лещина О.О.;

- ФЛП Лукьяненко Е.А.;

– ФЛП Яременко Г.В.

"В бюджет города Киева по коду классификации доходов бюджета 21081100 "Административные штрафы и другие санкции" за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств в 2022 г. поступило 43 775 767,75 гривны, а в период с 01.01.03.2023 по 31.05.2023 – 34 520 519,68 грн”, – проинформировал издание начальник управления парковки транспортного Департамента КГГА Сергей Дубенко.

При этом, как отмечают в КГГА со ссылкой на законодательство, "размер платы за доставку (транспортировку) на спецплощадку или стоянку определяется самостоятельно предприятием, учреждением и организацией, осуществляющими деятельность, связанную с транспортировкой транспортных средств", — пояснил Дубенко.

Какие штрафы выписывают водителям

В КГГА отмечают, что согласно ч. 1 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях нарушения (КУоАП) правил остановки, стоянки транспортных средств влекут наложение штрафа в размере двадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (340 грн).

Согласно ч. 3 ст. 122 КУоАП, нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, а так же нарушения правил остановки, стоянки, создающие препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, влекут наложение штрафа в размере сорока необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 грн).

ч. 1 ст. 1521 КУоАП предусмотрено, что нарушение правил парковки транспортных средств, в том числе неоплата стоимости услуг по пользованию площадкой для платной парковки за каждые сутки пользования, влечет наложение штрафа в 20-кратном размере от стоимости одного часа услуги по пользованию той площадкой для платной парковки транспортных средств, на которой находится ТС в момент нарушения (в Киеве штраф составляет в 1-й зоне парковки — 700 грн, 2-й зоне — 500 грн, 3-й зоне — 100 грн).

В мэрии добавляют, что для нарушителей есть и определенная ложка меда в этой бочке дегтя: ст. 3001 КУоАП позволяет автовладельцам уплатить 50% размера штрафа по постановлению о наложении админвзыскания из-за нарушения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированное в режиме фотосъемки (видеозаписи), до вручения такого постановления (или получения почтового сообщения о вручении, или об отказе, либо при возвращении почтового отправления с отметкой о невручении, либо в течение десяти дней со дня вступления в силу постановления законной силы). Или же это можно сделать в случае уплаты штрафа по уведомлению о привлечении к административной ответственности, оставленном уполномоченным должностным лицом на месте совершения правонарушения на лобовом стекле транспортного средства. Такое возможно в том числе путем уплаты 50% размера штрафа в течение десяти дней со дня совершения правонарушения.

Куда забирают ваши машины

Согласно упомянутому выше постановлению №990 Кабмина, хранение временно задержанных транспортных средств осуществляется на специальных площадках или стоянках Национальной полиции, ее территориальных (в том числе межрегиональных) органов, а также предприятий, учреждений и организаций, с которыми территориальными (в том числе межрегиональными) органами Нацполиции заключены договоры о предоставлении услуг по хранению временно задержанных транспортных средств, поясняют в КГГА.

При этом стоимость хранения транспортного средства на специальной площадке дополнительно определяется общим приказом МВД Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства финансов Украины от 10.10.2013 № 967/1218/869.

Законна ли эвакуация авто и что делать автовладельцам

Адвокат, известный правозащитник Ростислав Кравец в комментарии "Телеграфу" отметил, что эвакуировать машину можно только в одном случае.

"Согласно утвержденным Правилам дорожного движения, фактически эвакуация возможна только в случае, если авто существенно препятствует дорожному движению или работе коммунальных служб. В случае с тем, что сейчас происходит в Киеве, всего этого нет. Если и наберется процентов десять из всех эвакуированных автомобилей, припаркованных неправильно (которые мешают), думаю, это будет хорошо", — говорит он.

Ростислав Кравец объясняет, что в связи с нарушением ПДД из-за неправильной парковки выписывается штраф, а никак не эвакуация, "и поэтому в большинстве случаев есть злоупотребления, которые никоим образом местными властями не прекращаются".

"Напротив, как я понимаю, они даже помогают искажать и совершать как можно больше таких нарушений, — продолжает адвокат. — Не исключаю, что в данном случае некоторые чиновники местной власти в связи с именно таким поведением заинтересованы (и де-факто являются бенефициарами) в получении этих средств, поступающих непосредственно тем компаниям, которые занимаются эвакуацией таких авто. Считаю, что на самом деле, чтобы прекратить беспорядок, который происходит (думаю, что и по всей стране) с эвакуацией, нужно параллельно вместе с эвакуацией штрафовать также и местные власти. Мы видим, как по Киеву даже в тех местах, где автомобили не препятствуют пешеходам, натыкали всюду столбики, чтобы машины не имели возможности припарковаться. Фактически уменьшая тем самым количество парковочных мест".

По его словам, чтобы победить произвол местных чиновников, нужно, во-первых, во всех случаях незаконной эвакуации проводить служебные расследования, почему именно данное авто эвакуировали и по какой именно причине машина мешала, а нельзя было просто выписать штраф за неправильную парковку.

"А во-вторых, нужно взимать штрафы с местных властей в связи с ненадлежащей организацией парковочных площадок… Что касается Киева, можно установить приложение "Киев.Цифровой", и вы сразу будете в онлайн-режиме видеть, куда эвакуировали ваш автомобиль и с помощью приложения оплатить штрафы, а затем поехать забрать автомобиль, где он находится (чтобы сэкономить средства за простой авто на штрафплощадке и начисление денег за каждые сутки простоя. — Авт.). Обращаться просто в полицию нет смысла (в связи с де-факто незаконным изъятием собственности, если авто не мешает движению, пешеходам, коммунальщикам — Авт.). Тем более еще и по той причине, что полиция у нас после реформы фактически стала полностью беспомощной, поэтому любые обращения в НПУ абсолютно ни к чему не приведут. Только потеряете свое время. Здесь нужно исключено волевое решение руководства государства, чтобы прекратить эти поборы и закончить незаконную деятельность компаний, занимающихся эвакуацией авто", — резюмирует адвокат.

Таким образом получается, что кризис с хаотической парковкой и незаконной эвакуацией автомобилей в Киеве переносится на неопределенный срок. Между тем десятки миллионов гривен из карманов водителей оседают на счетах не до конца понятных фирм и ФЛПов (возможно, и чиновников).

Если оперировать вышеназванной цифрой в почти 80 млн грн за неправильную парковку, уплаченные городскому бюджету в прошлом и этом году, то за эти деньги условно можно купить два танка Leopard 2 A7+ (или, например, около 2 тыс. бронежилетов UT PROFI 6-го класса Multicam компании UKRTAC).

Интересно, что Дептранс не объяснил, почему он заключает соглашения с посторонними предприятиями и ФЛПами вместо развития коммунальных "Киевпарксервиса" и "Центра организации дорожного движения", ведь деньги могли бы идти в бюджет напрямую, минуя ловких "посредников". При этом "в Департаменте отсутствует информация об объеме средств, поступивших в вышеупомянутые компании", говорится в официальном ответе Сергея Дубенко.

Без ответа остался и вопрос "Телеграфа": "В каких районах Киева автомобили забирают на штрафплощадку чаще всего?".

"Законодательством не предусмотрено ведение учета транспортных средств по районам населенного пункта, так что такая информация в Департаменте отсутствует", — говорится в формальной отписке.

Хотя было бы логично вести такую статистику для понимания: в каких районах столицы следует размещать площадки для изъятых авто, чтобы эвакуаторы не везли легковушки за десятки километров от места правонарушения.

А тем временем вместо рациональных расходов на фоне продолжающейся агрессии россии деньги киевлян и гостей города распыляются, непонятно как и куда…