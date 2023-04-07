Парковался на остановке и обматерил инспектора: что стало с "героем" из Офиса Генпрокурора

Мужчина оказался не прокурором, хотя выглядел очень уверенно

Работник Офиса Генпрокурора Николай Закриничный, обматеривший инспектора по парковке, написал заявление на увольнение. Мужчина не является прокурором, а оказался простым админработником учреждения. Тем не менее, он пугал инспектора удостоверением и требовал его номер телефона.

Об уходе сообщает "24 канал" со ссылкой на Офис Генпрокурора. Там ответили, что мужчина организовывал работу по содержанию админпомещений:

"Гражданин, видео с которым было обнародовано рядом СМИ, не был прокурором. В Офисе Генпрокурора он организовывал работу по содержанию админпомещений, вел учет наличия имущества и проводил его периодическое освидетельствование", — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что он уже написал заявление об увольнении. Вскоре ее рассмотрят и примут решение об отстранении Закриничного от должности.

Напомним, что мужчина начал ссориться с инспектором по парковке, ведь его "Опель" эвакуировали на штрафплощадку. Инспектор объяснил, что работник Офиса припарковался на остановке общественного транспорта. Поскольку инспектор не реагировал на устрашение, Закриничный воскликнул: Я не понял, вы что, вообще ах*ели, что ли!?".

Инспектор снял ситуацию на видео и выложил его в сеть. Ролик активно распространили возмущенные украинцы и СМИ.

Напомним, что прокурора из Киева разоблачили на том, что отдыхал за границей в новогодние праздники. А в начале прошлого года топ-прокурора Николаева задержали из-за сотрудничества с РФ.