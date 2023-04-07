Паркувався на зупинці та обматюкав інспектора: що стало з "героєм" з Офісу генпрокурора

Чоловік виявився не прокурором, хоча виглядав дуже самовпевнено

Працівник Офісу генпрокурора Микола Закриничний, який обматюкав інспектора з паркування, написав заяву на звільнення. Чоловік не є прокурором, а виявився простим адмінпрацівником установи. Попри це, він лякав інспектора "корочкою" і вимагав його номер телефону.

Про звільнення повідомляє "24 канал" із посиланням на Офіс генпрокурора. Там відповіли, що чоловік організовував роботу з утримання адмінприміщень:

"Громадянин, відео з яким було оприлюднено низкою ЗМІ, не був прокурором. В Офісі генпрокурора він організовував роботу з утримання адмінприміщень, вів облік наявності майна та проводив його періодичний огляд", — йдеться у повідомленні.

В прокуратурі додали, що він вже написав заяву на звільнення. Незабаром її розглянуть та ухвалять рішення щодо усунення Закриничного з посади.

Нагадаємо, що чоловік почав сваритися з інспектором із паркування, адже його Opel евакуювали на штрафмайданчик. Інспектор пояснив, що працівник Офісу припаркувався на зупинці громадського транспорту. Оскільки інспектор не реагував на залякування, Закриничний вигукнув: Я не поняв, ви шо, вобще ах*єлі, чи що!?".

Інспектор зняв ситуацію на відео та виклав його в мережу. Ролик активно поширили обурені українці та ЗМІ.

Нагадаємо, що прокурора з Києва викрили на тому, що відпочивав за кордоном у новорічні свята. А на початку минулого року топ-прокурора Миколаєва затримали через співпрацю із рф.