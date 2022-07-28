Політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала спеціально для "Телеграфу" прокоментував призначення нового генпрокурора та прокурора САП:

У четвер, 28 липня, стало відомо, що Україна офіційно отримала нового голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Ним став Олександр Клименко.

Це позитивний сигнал. Хоч і є питання до того, як було знято з посади генпрокурора Ірину Венедіктову.

Але так чи інакше вона не була, схоже, зацікавлена в тому, щоб у системі Офісу генпрокурора з’явився новий антикорупційний прокурор. І добре, що новопризначений генпрокурор Костін так швидко підписав призначення Клименка.

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Зрозуміло, що насамперед конкурс на посаду нового голови САП визнала відповідна комісія. Яка дуже з цим затягнула.

Але справа нарешті зрушила. Останнім штрихом був підпис генпрокурора. І новий керівник відомства із цим не став тягнути.

Є надія, що ситуація в Україні покращуватиметься – і йдеться не лише про боротьбу з корупцією.

У мене склалося враження, що новий генпрокурор Костін, схоже, має пряму комунікацію із президентом Зеленським. Повз Офіс президента та його голови Єрмака, який намагається все на собі замкнути. Якщо це справді так, то є підстави говорити, що ми нарешті почнемо діяти в сенсі боротьби з корупцією так, як від нас очікують США, Євросоюз. У тому числі в контексті надання нашій країні статусу кандидата в члени ЄС, де однією з найважливіших умов прописано питання боротьби з корупцією в цілому та якнайшвидшого призначення нових глав САП та НАБУ, зокрема.

Тепер треба показувати результат. Важливо, щоб Офіс президента не впливав на роботу оновлюваних САП та НАБУ. Не намагався вигороджувати тих людей, діяльність яких будуть, скажімо так, "досліджувати" антикорупційні органи.

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