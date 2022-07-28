Политолог, директор Агентства по моделированию ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа" прокомментировал назначение нового генпрокурора и прокурора САП:

В четверг, 28 июля, стало известно, что Украина официально получила нового главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Им стал Александр Клименко.

Это позитивный сигнал. Хоть и есть вопросы к тому, как была снята с должности генпрокурор Ирина Венедиктова.

Но, так или иначе, она не была, похоже, заинтересована в том, чтобы в системе Офиса генпрокурора появился новый антикоррупционный прокурор. И хорошо, что новоназначенный генпрокурор Костин так быстро подписал назначение Клименко.

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Понятно, что, прежде всего, конкурс на должность нового главы САП признала соответствующая комиссия. Которая очень с этим затянула.

Но дело, наконец, сдвинулось. Последним штрихом была подпись генпрокурора. И новый руководитель ведомства с этим не стал тянуть.

Есть надежда, что ситуация в Украине будет улучшаться – и речь не только о борьбе с коррупцией.

У меня создалось впечатление, что новый генпрокурор Костин, похоже, имеет прямую коммуникацию с президентом Зеленским. Мимо Офиса президента и его главы Ермака, который пытается всё на себе замкнуть. Если это действительно так, то есть основания говорить, что мы, наконец, начнем действовать в смысле борьбы с коррупцией так, как от нас ожидают США, Евросоюз. В том числе в контексте предоставления нашей стране статуса кандидата в члены ЕС, где одним из важнейших условий прописан вопрос борьбы с коррупцией в целом и скорейшего назначения новых глав САП и НАБУ, в частности.

Теперь надо показывать результат. Важно, чтобы Офис президента не влиял на работу обновляемых САП и НАБУ. Не пытался выгораживать тех людей, деятельность которых будут, скажем так, "исследовать" антикоррупционные органы.

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