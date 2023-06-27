Операція "Евакуація". Хто у Києві забирає авто на штрафмайданчики і чи законно це

"Телеграф" дізнавався, як вирішується у столиці проблема з хаотичним паркуванням, вилученням машин і грошима автовласників

Проблема евакуації автомобілів на штрафмайданчики у Києві тягнеться ще з 2000-х, коли місто почало інтенсивно розвиватися, а число автівок зростало в геометричній прогресії і перевалило за мільйон. Втім, по факту ситуація з паркуванням та відстійниками для порушників не поліпшилася, а з роками тільки погіршується.

Ба більше, зараз додатковим обтяжливим чинником стала війна. Як наслідок — переїзд до міста сотень тисяч переселенців, частина з яких завітала до столиці зі своїми машинами.

"Телеграф" з'ясовував, що відбувається із паркуванням, як вирішується проблема з евакуацією автівок порушників і чи законно водіїв тимчасово позбавляють засобів пересування.

Скільки у Києві "прибирають" авто і куди йдуть гроші водіїв

За офіційними даними КМДА, щодня оператори евакуюють до 350 автомобілів. За перші два місяці цього року водії сплатили близько 8 млн грн за користування муніципальними майданчиками для платного паркування.

Але у квітні-2023 міська влада тимчасово перестала стягувати оплату за паркування на казенних та приватних відстійниках. Офіційна причина — оновлення договорів з операторами. Також тоді КМДА звертала увагу водіїв, що на вулицях міста працюють "паркувальники"-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Про такі випадки треба повідомляти поліцію, радили у Кличка.

Як уточнили в Департаменті транспорту КМДА на запит "Телеграфу", станом на червень цього року перевезення транспортних засобів, затриманих інспекторами з паркування, на спеціальний майданчик чи стоянку інспектори здійснюють вже відповідно до нових договорів, укладених Дептрансом як з приватними, так і з комунальними підприємствами. А саме мова йде про таких офіційних гравців:

- КП "Центр організації дорожнього руху";

- КП "Київтранспарксревіс";

- ТОВ "Експедиція 777";

- ТОВ "Експресавтоком";

- ТОВ "Паркінг Україна",

- ТОВ "Укртрансконтракт",

- ФОП Ліщина О.О.,

- ФОП Лук’яненко Є.О.,

- ФОП Яременко Г.В.

"До бюджету міста Києва по коду класифікації доходів бюджету 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції" за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів у 2022 р. надійшло 43 775 767,75 гривні, у період з 01.01.2023 по 31.05.2023 – 34 520 519,68 грн.", — поінформував видання начальник управління з паркування транспортного Департаменту КМДА Сергій Дубенко.

При цьому, як зазначають у КМДА з посиланням на законодавство, "розмір плати за доставлення (транспортування) на спецмайданчик чи стоянку визначається самостійно підприємством, установою та організацією, які провадять діяльність, пов’язану із транспортуванням транспортних засобів", — пояснив Дубенко.

Які штрафи виписують водіям

У КМДА зазначають, що згідно з ч. 1 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення (КУпАП) правил зупинки, стоянки транспортних засобів тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн).

Відповідно до ч. 3 ст. 122 КУпАП, порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Ч. 1 ст. 1521 КУпАП передбачено, що порушення правил паркування транспортних засобів, у тому числі неоплата вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування за кожну добу користування, тягне за собою накладення штрафу в 20-кратному розмірі від вартості однієї години послуги з користування тим майданчиком для платного паркування транспортних засобів, на якому знаходиться транспортний засіб у момент порушення (в місті Києві штраф становить у 1-й зоні паркування – 700 грн, 2-й зоні – 500 грн, 3-й зоні – 100 грн).

Водночас у мерії додають, що для порушників є і певна ложка меду у цій діжці дьогтю: ст. 3001 КУпАП дозволяє автовласникам сплатити 50% розміру штрафу за постановою про накладення адмінстягнення через порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), до вручення такої постанови або отримання поштового повідомлення про вручення (або про відмову в її отриманні, або повернення поштового відправлення з позначкою про невручення, чи протягом десяти днів з дня набрання постановою законної сили). Або ж у разі сплати штрафу за повідомленням про притягнення до адміністративної відповідальності, залишеним уповноваженою посадовою особою на місці вчинення правопорушення на лобовому склі транспортного засобу. Це можливо у тому числі шляхом сплати 50% розміру штрафу протягом десяти днів з дня вчинення відповідного правопорушення.

Куди забирають ваші машини

Відповідно до згаданої вище постанови № 990 Кабміну, зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів здійснюється на спеціальних майданчиках чи стоянках Національної поліції, її територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів, а також підприємств, установ та організацій, з якими територіальними (у тому числі міжрегіональними) органами Нацполіції укладено договори про надання послуг із зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, пояснюють в КМДА.

При цьому вартість зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику (стоянці) додатково визначається спільним наказом МВС України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Міністерства фінансів України від 10.10.2013 № 967/1218/869.

Чи законна евакуація авто і що робити автовласникам

Адвокат, відомий правозахисник Ростислав Кравець у коментарі "Телеграфу" зазначив, що евакуювати машину можна лише в одному разі.

"Відповідно до затверджених Правил дорожнього руху, фактично евакуація можлива тільки у разі, якщо авто суттєво перешкоджає дорожньому руху чи роботі комунальних служб. У випадку з тим, що зараз відбувається у Києві, усього цього нема. Тобто, якщо і набереться відсотків десять з усіх евакуйованих автомобілів, припаркованих неправильно (тих, що заважають), думаю, це буде добре", — каже він.

Ростислав Кравець пояснює, що у зв'язку з порушенням ПДД через неправильне паркування виписується штраф, а ніяк не евакуація, "і тому у більшості випадків є зловживання, які жодним чином місцевою владою не припиняються".

"Навпаки, як я розумію, вони навіть допомагають спотворювати і здійснювати якомога більше таких порушень, — продовжує адвокат. — Не виключаю, що у даному випадку деякі чиновники місцевої влади у зв'язку з саме такою поведінкою зацікавлені (і є де-факто певними бенефіціарами) в отриманні цих коштів, що надходять безпосередньо тим компаніям, які займаються евакуацією таких авто. Вважаю, що насправді, аби припинити безлад, який відбувається (думаю, по всій країні) з евакуацією, потрібно паралельно разом з евакуацією штрафувати також і місцеву владу за неналежну організацію паркування. Ми бачимо, як по Києву навіть у тих місцях, де автівки не перешкоджають пішоходам, натикали всюди стовпчики, щоб машини не мали можливості припаркуватися. Фактично зменшуючи тим самим кількість паркувальних місць".

За його словами, щоб перемогти свавілля місцевих чиновників, потрібно, по-перше, по всіх випадках незаконної евакуації проводити службові розслідування, чому саме авто евакуювали і з якої саме причини машина заважала, а не можна було просто виписати штраф за неправильне паркування.

"А по-друге, потрібно стягувати штрафи з місцевої влади у зв'язку з неналежною організацією паркувальних майданчиків… Що стосується Києва, можна встановити додаток "Київ.Цифровий", і ви одразу будете в онлайн-режимі бачити, куди евакуювали ваш автомобіль і за допомогою додатку сплатити штрафи і потім поїхати забрати автівку, де вона знаходиться (щоб зекономити кошти за простій авто на штрафмайданчику та нарахування коштів за кожну добу простою. — Авт.). Звертатися просто до поліції немає сенсу (у зв'язку з де-факто незаконним вилученням власності, якщо авто не заважає руху, пішоходам, комунальникам. — Авт.). Тим більше через те, що поліція у нас після реформи фактично стала повністю безпорадною. Тому будь-які звернення до поліції абсолютно ні до чого не призведуть. Тільки згаєте свій час. Тут потрібне виключено вольове рішення керівництва держави, щоб припинити ці побори і закінчити незаконну діяльність компаній, які займаються евакуацією авто", — резюмує адвокат.

Таким чином, виходить, що криза з хаотичним паркуванням і незаконною евакуацією автівок у Києві переноситься на невизначений термін. А тим часом десятки мільйонів гривень з кишень водіїв осідають на рахунках не до кінця зрозумілих фірм та ФОПів (можливо, і чиновників).

Якщо оперувати названою вище цифрою у майже 80 млн грн за неправильне паркування, сплачені міському бюджету минулого і цього року, то за ці гроші умовно можна купити два танки Leopard 2 A7+ (або, приміром, близько 2 тис. бронежилетів UT PROFI 6-го класу Multicam компанії UKRTAC).

Цікаво, що Дептранс не пояснив, чому він укладає угоди зі сторонніми підприємствами та ФОПами замість розвитку комунальних "Київпарксервісу" та "Центру організації дорожнього руху", адже гроші могли б йти в бюджет напряму, минаючи спритних "посередників". При цьому "в Департаменті відсутня інформація щодо обсягу коштів, які надійшли до вищезазначених компаній", йдеться в офіційній відповіді Сергія Дубенка.

Без відповіді залишилося і запитання "Телеграфу": "У яких районах Києва автомобілі забирають на штрафмайданчик найчастіше?".

"Законодавством не передбачене ведення обліку транспортних засобів по районах населеного пункту, отже така інформація в Департаменті відсутня", — сказано у формальній відписці.

Хоча було б логічно вести таку статистику для розуміння: в яких районах столиці слід розміщувати майданчики для вилучених авто, щоб евакуатори не везли легковики за десятки кілометрів від місця правопорушення.

А тим часом замість раціональних витрат на фоні триваючої агресії рф гроші киян та гостей міста розпорошуються, незрозуміло як і куди…