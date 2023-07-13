"Мэр — такой же человек, просто имеет больше полномочий": Депутат Киевсовета Евгения Кулеба — об ошибках Кличко

Известный общественный деятель и влиятельный политик рассказала "Телеграфу" о мотивах давления на мэра Киева

Постоянные российские ракетные обстрелы Киева – не единственная глобальная проблема жизнедеятельности города. Причем в столице новые угрозы и вызовы накладываются на многолетние старые. В результате иногда создается впечатление, что многомиллионный мегаполис оказывается на грани коллапса.

О диалоге общественности с мэром Киева Виталием Кличко, транспорте и дорогах, а также кадровых ротациях в КГГА. На эти и другие темы "Телеграф" разговаривал с Евгенией Кулебой — депутатом Киевсовета, учредителем и руководителем общественной организации "Город-сад".

О встрече с Кличко и транспортном кризисе

— Недавно в столице прошел первый форум мобильности. Была ли какая-нибудь обратная реакция от мэра Виталия Кличко?

— Да, обратная реакция была. Инициаторы форума мобильности ходили на встречу к городскому голове, обсудили ряд вопросов и даже сделали выводы. Это был первый результат. А второй состоит в том, что была восстановлена группа "Мастерская города". Пообещали, что она будет регулярно работать.

— Какова главная цель этого форума, для чего вообще он стартовал и каковы ваши требования?

— В Киеве действует ряд достаточно эффективных общественных организаций, работающих с темой развития городов и отдельные активисты. Они наблюдают за происходящими в городе процессами, в том числе в сфере устойчивой мобильности. А тенденции очень отрицательные. Совершенно очевидно, что у нас нет стратегического ориентира на развитие общественного транспорта в городе. Если я не ошибаюсь, у нас бюджет на ремонт дорог в десять раз превышает бюджет на создание велоинфраструктуры.

Евгения Кулеба: "Общественный транспорт не развивается, а наоборот принимаются решения, которые его убивают"

Вы же видите, что общественный транспорт не развивается, а наоборот принимаются убивающие его решения. К примеру, такое решение, как остановка общественного транспорта во время воздушной тревоги. Все мы знаем, что происходит: люди выходят и не идут в укрытие, а стоят на остановках, ожидая, пока маршрутка заберет и довезет, куда нужно.

Зная, что общественный транспорт может остановиться, люди с самого начала, когда собираются куда-то ехать, выбирают не общественный транспорт, а маршрутку. Или думают, как накопить деньги, чтобы купить (даже в очень плохом состоянии) личную машину и пользоваться ею.

Также есть проблема с дублированием подземных переходов наземными. Даже после форума на этой встрече Виталий Кличко пообещал, что через год откроют семь-восемь переходов. Но это просто смешно, ведь потребность города гораздо больше. У нас появляется все больше людей с инвалидностью, у нас есть потребность в безбарьерном городе.

В то же время решение этой проблемы не происходит. Поэтому общественные организации и отдельные активисты приняли решение встретиться на форуме и поговорить о том, что такое устойчивая мобильность в целом, какие были планы и ожидания, каков текущий момент и главное, что с этим делать.

"Активность общественности — это профессиональный подход"

Я должна очень похвалить организаторов, что они не просто встретились, чтобы провести дискуссию, а по результатам выдвинули условные требования к городским властям, и это очень круто.

Кстати, теперь они отслеживают, напоминают, создали петицию об увольнении директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора, активно ее лоббируют. Другими словами, активность общественности – это профессиональный подход, связанный с неудовлетворительным состоянием развития общественного транспорта, в целом мобильности в Киеве.

О кадровых ротациях в КГГА

— Вы упомянули о Руслане Кандиборе. Его отставка была одним из требований участников форума мобильности, активисты встретились с мэром, обсудили острые темы. Возникли ли после этого диалога общественности и городского головы основания считать, что городские власти готовы к кадровым ротациям в нынешних условиях, и соглашаются ли "наверху" с аргументами активистов?

— Что касается "высоких кабинетов", я считаю, во-первых, нам нужно всем отказываться от этой терминологии, потому что мэр — такой же человек, просто сейчас у него больше полномочий.

Во-вторых, о готовности городских властей к кадровым изменениям, ответ на этот вопрос мы получили, когда мэр Кличко, условно говоря, на следующий день после регистрации петиции (об увольнении директора Дептранса, — Авт.) встретился с Кандибором, записал видео, где ремонтируется дорога. На записи он показывает, какой Руслан Кандибор молодец и т.д. Думаю, это и есть ответ на вопрос. То есть не готовы к кадровым изменениям.

Если я не ошибаюсь, об этом Кличко намекнул на встречи с активистами, сказав, что видит в идее увольнения Руслана Кандибора политический подтекст. Пожалуй, это связано с тем, что единственными пришедшими на форум мобильности депутатами были я и Ксения Семенова. Нас, кстати, не приглашали, я просто подписана на страницы этих организаций и увидела это событие в Facebook.

"Не вижу готовности мэра увольнять Кандибора"

Также это событие в соцсетях могли увидеть другие депутаты, выделить свое время и прийти на форум мобильности. Специально никаких представителей политических сил никто не приглашал. И это по большому счету правильная позиция. Хотя я считаю, что надо было всех лично пригласить (кто пришел бы, или не пришел), чтобы потом не было манипуляций.

Поэтому не вижу готовности мэра увольнять Кандибора. Думаю, он доволен его работой. Скорее всего это объясняется тем, что они разделяют подход к мобильности в городе. Думаю, мэр тоже считает, что общественный транспорт для малоимущих людей не нужно развивать, а нужно ремонтировать дороги, тогда счастливые автомобилисты будут голосовать за Кличко.

О развитии столицы во время войны и миллионы на дороги

— Также одним из требований форума мобильности была "разморозка" развития велоинфраструктуры в городе. Однако сейчас идет война. Где та тонкая граница между выделением дополнительно 750 млн грн на укрытие и расходами из городского бюджета на развитие велоинфраструктуры, парковочных мест, обновление транспорта и т.п.?

— Я глубоко убеждена, что даже во время войны нужно заниматься разными сферами жизни города. И когда мы дискутируем о развитии велоинфраструктуры и общественного транспорта, о создании безбарьерных пространств, мы тоже говорим о войне и ее последствиях.

Еще раз подчеркиваю, что сейчас возвращается (с фронта, — Авт.) очень много людей с инвалидностью, а велосипеды для многих людей в условиях финансовых проблем могут стать не просто развлечением прокатиться, а средством передвижения в условиях ограниченных материальных ресурсов.

Поэтому я считаю, что нужно рационально подходить. Это не значит, что вместо укрытий строить велоинфраструктуру. Во-первых, нужно найти баланс. А во-вторых, вы видите, в каких объемах происходит ремонт дорог в городе Киеве?

— Да, в больших.

— Повсюду пробки, город стоит. Или скажите мне, раз у нас происходит диалог, в чем необходимость было менять брусчатку на Богдана Хмельницкого в условиях войны? Там что, были ямы, туда коты или машины проваливались?

— Возможно, рабочие места для ремонтников…

"Даже во время войны нужно заниматься разными сферами жизни города"

— Рабочие места? Когда начали озвучивать вопросы о целесообразности этого ремонта, ответ был такой (по крайней мере, это мне ответил руководитель района), что ремонт проходит без привлечения дополнительного финансирования. То есть дорожники работают в рамках своей заработной платы. Это не о рабочих местах. Потом, правда, "вылезло", что они 8 млн грн потратили на перекладывание брусчатки.

— Спрашивали ли активисты на встрече с Кличко о брусчатке на Богдана Хмельницкого?

— Думаю, они вообще говорили о требованиях форума устойчивой мобильности. Я там не была и не могу достоверно рассказать. Знаю о результатах этой встречи с Facebook, потому что они написали очень развернутый пост об этом.

Можно зайти на страницу "Марша за Киев" и "Пассажиры Киева" (общественной организации), там есть развернутый пост, как они сходили к мэру Кличко. Плюс у меня есть передача "Вопросы Киева", куда приходила одна из делегаток и рассказывала об этом.

О стоицизме Кличко и преемнике Кандибора

— Похоже, что диалог активистов с городскими властями начался. А насколько Кличко готов к гибкости в вопросах прислушивания к общественному, порой оппозиционному мнению?

— Хочется всегда быть оптимисткой и сказать, что Кличко готов. Он встретился с активистами и это уже хорошо, а мог и не встречаться. Увидим потом. В то же время, немного зная мэра, он всегда будет делать то, что считает нужным и что он хочет. Убедить его в чем-то, во что он не верит, довольно сложно, а он, очевидно, верит в Кандибора.

— В продолжение темы Кандибора возникает следующий вопрос: какую кандидатуру вы видите наиболее оптимальной и кем должен быть этот человек, где найти профессионала на должность директора Дептранса?

— В любых таких требованиях (этому меня научила долгая жизнь, работа в общественном секторе и депутатстве), когда ты говоришь о замене руководителя или несоответствии должности, очень важно сразу не говорить о том, кто должен быть вместо него. Потому что это подрывает в целом идею.

"Кличко всегда будет делать то, что считает нужным и что он хочет"

Мы ведь говорим не о том, что Кандибор плохой. Я убеждена, что он хороший человек. Просто его стратегия, способы и подходы не соответствуют современным подходам к состоянию мобильности. Потому нужно его заменить.

Никто не говорит, на кого заменить. Нужно провести консультацию с общественностью, нужно провести открытый конкурс, посмотреть, что предложит кандидат, свое видение, и в соответствии с этим принимать решения. То есть это точно не лоббизм в интересах какого-то нового человека, который должен занять данное место. Точно нет. Вопрос в том, что Кандибор не на своем месте. Это точка.

*О выговоре Кличко, скандале с укрытиями, войнах с застройщиками и озеленении Киева — читайте во второй части интервью в пятницу, 14 апреля, утром.