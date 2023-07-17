"Стіна в ґрунті": що відомо про будівництво метро на Виноградар у Києві

В КП "Київський метрополітен" розповіли "Телеграфу" про цікаві деталі та певні зрушення

У Києві триває будівництво на зеленій гілці столичного метрополітену в бік житлового масиву Виноградар. Наразі ведуть будівельні роботи на ділянці від станції "Сирець" і встановлюють монолітні тунелі.

Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили в КП "Київський метрополітен".

"Станом на цей час… продовжується будівництво ділянки від станції "Сирець" до станції "Проспект Правди" з двома станціями ("Мостицька" та "Проспект Правди") і дільницею вилочного відгалуження в бік станції "Виноградар" — I (першої) черги. У тому числі в частині облаштування основних конструкцій перегінних монолітних тунелів, гідроізоляції основних конструкцій, підготовки до додаткового винесення інженерних мереж, тощо", — зазначив заступник начальника КП "Київський метрополітен" Дмитро Пінчук.

За його словами, станом на першу декаду липня-2023 метробудівці виконали значний обсяг основних робіт на будмайданчиках, в тому числі станцій "Мостицька" та "Проспект Правди":

"Зокрема — з влаштування огороджуючих конструкції методом "стіна в ґрунті", монолітного залізобетонного кріплення котловану металоконструкціями, розробки та вивезення ґрунту, монтажу збірних блоків суцільно-секційної оправи тунелів, спорудження основних конструкцій суміщеної тягово-знижувальної підстанції СТП-76 та інші".

Заступник начальника "Київського метрополітену" додав, що побудували правий перегінний тунель від ст. "Мостицька" до ст. "Сирець", завершили будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла.

При цьому, згідно з рішенням Київради, об'єм фінансування будівництва цього року становить 0,5 мільйона гривень.

Дмитро Пінчук також нагадав, що загалом проєкт будівництва метро на Виноградар складається з трьох черг: І черга — перегін від ст. "Сирець" до ст. "Проспект Правди" з будівництвом двох станцій; ІІ черга — перегін від камери відгалуження до станції "вул. Маршала Гречка" зі станцією "Виноградар"; III черга — комплекс станцій "вул. Маршала Гречка" з електродепо (вул. Маршала Гречка перейменували на вул. Івана Виговського, — Авт.).

Водночас, як зазначив топменеджер столичної підземки, при будівництві першої черги до ст. "Проспект Правди" план метробудівців може зазнати технічних змін.

"Проєкт знаходиться в стадії коригування в зв'язку зі змінами законодавства, містобудівних умов, Державних стандартів, будівельних норм i правил, а також зміни до технічних рішень згідно з рекомендаціями науково-технічного супроводу будівництва", — розказав він.

Нагадаємо, будівництво метро на Виноградар стартувало ще в березні 2019 року. Зокрема, метробудівці почали зводити першу чергу: дві пускові станції – "Мостицька" і "Проспект Правди". Це ділянка протяжністю 3,7 кілометра від станції "Сирець", частина якої пролягає на глибині 40 метрів (що приблизно дорівнює висоті 16-поверхового будинку).

Тоді загальна кошторисна вартість першої черги становила 6,3 млрд гривень. Дві станції планували здати в експлуатацію в кінці 2021 року. Втім, у вересні 2021-го строк здачі проєкту перенесли на 2023 р.

У квітні 2023 року мер Києва Віталій Кличко пояснював зупинку будівництва і зрив відкриття нових станцій наслідками повномасштабного вторгнення рф. За словами голови КМДА, повноцінно запустити добудовану гілку на Виноградар (I чергу) планують 2024-го.