"Стена в грунте": что известно о строительстве метро на Виноградарь в Киеве

В КП "Киевский метрополитен" рассказали "Телеграфу" об интересных деталях и определенных сдвигах

В Киеве продолжается строительство на зеленой ветке столичного метрополитена в сторону жилмассива Виноградарь. В настоящее время ведутся строительные работы на участке от станции "Сырец", а метростроевцы устанавливают монолитные тоннели.

Об этом по информационному запросу "Телеграфа" сообщили в КП "Киевский метрополитен".

"По состоянию на это время продолжается строительство участка от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" с двумя станциями ("Мостицкая" и "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" — I (первой) очереди. В том числе в части обустройства основных конструкций перегонных монолитных тоннелей, гидроизоляции основных конструкций, подготовки к дополнительному выносу инженерных сетей и т.д.", — отметил заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пинчук.

По его словам, по состоянию на первую декаду июля-2023 метростроевцы выполнили значительный объем основных работ на стройплощадках, в том числе станций "Мостицкая" и "Проспект Правды":

"В частности — по обустройству ограждающих конструкции методом "стена в грунте", монолитного железобетонного крепления котлована металлоконструкциями, разработке и вывозу грунта, монтажу сборных блоков сплошно-секционной оправы тоннелей, сооружению основных конструкций совмещенной тягово-снижающей подстанции СТП-76 и другие".

Заместитель начальника "Киевского метрополитена" добавил, что метростроевцы возвели правый перегонный тоннель от ст. "Мостицкая" к ст. "Сырец" завершили строительство основных конструкций перегонного вентиляционного узла.

При этом, согласно решению Киевсовета, объем финансирования строительства в этом году составляет 0,5 миллиона гривен.

Дмитрий Пинчук также напомнил, что в целом проект строительства метро на Виноградарь состоит из трех очередей: I очередь — перегон от ст. "Сырец" к ст. "Проспект Правды" со строительством двух станций; ІІ очередь — перегон от камеры ответвления до станции "ул. Маршала Гречко" со станцией "Виноградарь"; III очередь — комплекс станций "ул. Маршала Гречко" с электродепо (ул. Маршала Гречко переименовали в ул. Ивана Выговского, — Авт.).

В то же время, как отметил топ-менеджер столичной подземки, при строительстве первой очереди до ст. "Проспект Правды" план метростроевцев может претерпеть технические изменения.

"Проект находится в стадии корректировки в связи с изменениями законодательства, градостроительных условий, государственных стандартов, строительных норм и правил, а также изменениями к техническим решениям согласно рекомендациям научно-технического сопровождения строительства", — рассказал он.

Напомним, строительство метро на Виноградарь стартовало еще в марте 2019 года. В частности, метростроевцы начали возводить первую очередь: две пусковые станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды". Это участок протяженностью 3,7 километра от станции "Сырец", часть которого лежит на глубине 40 метров (приблизительно равна высоте 16-этажного дома).

Тогда общая сметная стоимость первой очереди составляла 6,3 млрд гривен. Две станции планировали сдать в эксплуатацию в конце 2021 года. Впрочем, в сентябре 2021 г. срок сдачи проекта перенесли на 2023-й.

В апреле 2023 г. мэр Киева Виталий Кличко объяснял остановку строительства и срыв открытия новых станций последствиями полномасштабного вторжения рф. По словам главы КГГА, полноценно запустить достроенную ветку на Виноградарь (I очередь) планируют в 2024-м.