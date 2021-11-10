Парковка у метро: кто превратил городскую землю у станции "Дворец спорта" в частную стоянку

По всей видимости, владеют участком возле станции метро в Киеве люди, напрямую связанные с ТРЦ "Гулливер"

На днях пользователи соцсетей обратили внимание на частную стоянку, возникшую на выходе со станции метро "Дворец спорта" в Киеве. Участок оборудовали ограничительными столбиками, знаком «Парковка запрещена» и разметкой с надписью "частная собственность". Ситуация стала логичным продолжением земельного хаоса, происходящего столице, но возмущения от этого у киевлян меньше не стало. Что произошло — разбирался "Телеграф".

От ТРЦ «Гулливер» к парковке

Как выяснило наше издание, речь идет о земельном участке по адресу улица Спортивная 1а. Согласно открытым данным, этот участок площадью в 1133 квадратных метра имеет кадастровый номер 8000000000 76:058:0013 и является частной собственностью.

Земля числится частной собственностью

По данным «Телеграфа», участок по адресу улица Спортивная, 1-а был передан в частную собственность на основании государственного акта на право частной собственности от 21.11.2008 №02-8-00197 выданного Киевгорсоветом.

Спустя 4 года, 12 июля 2012-го данный участок был куплен ООО «ТРИ О», являющийся владельцем и оператором ТРЦ «Гулливер», чье возведение как раз закончилось в будущем году и находилось буквально через дорогу от купленной земли.

В августе 2013 регистрация права собственности земельным участком за ООО «ТРИ О» отразили в реестре прав на недвижимое имущество, а 19 ноября землю передали в аренду ООО «Оператор «Транспарксервис». Регистрация права аренды на участок за ООО «Оператор «Транспарксервис» прошла 30 ноября того же года.

Согласно данным сервиса YouControl, «Транспарксервис» зарегистрирован по адресу Спортивная площадь 1а, проще говоря — в ТРЦ «Гулливер» и у компании имеется один земельный участок.

«Гулливер» зарабатывает на парковках и ограничениях для киевлян?

Сама фирма поровну принадлежит двум физическим лицам – Лидии Коваль и Алле Шурко, причем первой на 100% принадлежит другая фирма, занимающаяся парковками в столице – ООО «Оператор паркинга».

При этом учредителями данной фирмы в разное время числились Лидия Усатова и Александр Задорожный, которые также фигурировали и в ООО «Оператор «Транспарксервис». Задорожный – как директор с апреля 2016 по август 2019 годов, а Усатова – как совладелица с августа 2017 по февраль 2020 годов.

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И ООО «Оператор паркинга», и ООО «Оператор «Транспарксервис» зарегистрированы все в том же ТРЦ «Гулливер» и с высокой долей вероятности являются «родственными» фирмами для владельцев торгово-развлекательного центра.

Владельцем ТРЦ «Гулливер» выступает собственник сети «Эльдорадо» Виктор Полищук, чей доход от 270 тысяч квадратных метров ТРЦ в столице и Одессе, по мнению СМИ, вывел его на первое место по доходам среди владельцев данного бизнеса.

Напомним, из-за введения в Киеве режима «красной зоны» работа ТРЦ в столице ограничена.