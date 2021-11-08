В Киеве "приватизировали" землю прямо у входа на станцию метро "Дворец спорта" (фото)

На "приватизированном" участке сделали частную автопарковку

В Киеве на выходе со станции метро "Дворец спорта" неожиданно появилась частная стоянка, которую оборудовали ограничительными столбиками, знаком "Парковка запрещена" и разметкой с надписью "частная собственность".

На это обратил внимание бывший министр по жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Кучеренко.

Эксминистр опубликовал фото входа на станцию метро "Дворец спорта", где появился автопаркинг, законность которого вызывает сомнения, и написал: "Городом Киев давно руководят отбросы. Офис президента с ними в доле, как я понимаю. Собственность — это их уровень". Это вход на станцию "Метро Дворец Спорта".

На Дворце спорта кусок земли забрали под частную стоянку для авто

Местные жители в комментариях к фото удивлялись, каким образом на принадлежащей государству земле обустроили частную парковку. Некоторые пользователи сети предположили, что это не могли сделать в столице Украины без согласования с властями.

Киевляне обратили внимание и на незаконность таких действий, ведь участок земли возле метро должен принадлежать к коммунальной собственности, однако отнюдь не к частной.

Часть граждан иронически поблагодарили авторов "частной собственности" за то, что по крайней мере оставили возможность бесплатно выйти из метро.

Не обошли вниманием и ошибку в написании украинского слова "власність", которая почему-то стала "власТністю". Граждане предположили, что ошибки могли допустить умышленно.

Ранее "Телеграф" публиковал новые интересные факты о скандальной застройке территории НАУ жилыми домами.