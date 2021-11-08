Укр

В Киеве "приватизировали" землю прямо у входа на станцию метро "Дворец спорта" (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Станция метро "Дворец спорта" Новость обновлена 08 ноября 2021, 10:17
Станция метро "Дворец спорта"

На "приватизированном" участке сделали частную автопарковку

В Киеве на выходе со станции метро "Дворец спорта" неожиданно появилась частная стоянка, которую оборудовали ограничительными столбиками, знаком "Парковка запрещена" и разметкой с надписью "частная собственность".

На это обратил внимание бывший министр по жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Кучеренко.

Эксминистр опубликовал фото входа на станцию метро "Дворец спорта", где появился автопаркинг, законность которого вызывает сомнения, и написал: "Городом Киев давно руководят отбросы. Офис президента с ними в доле, как я понимаю. Собственность — это их уровень". Это вход на станцию "Метро Дворец Спорта".

На Дворце спорта кусок земли забрали под частную стоянку для авто
На Дворце спорта кусок земли забрали под частную стоянку для авто

Местные жители в комментариях к фото удивлялись, каким образом на принадлежащей государству земле обустроили частную парковку. Некоторые пользователи сети предположили, что это не могли сделать в столице Украины без согласования с властями.

Киевляне обратили внимание и на незаконность таких действий, ведь участок земли возле метро должен принадлежать к коммунальной собственности, однако отнюдь не к частной.

Часть граждан иронически поблагодарили авторов "частной собственности" за то, что по крайней мере оставили возможность бесплатно выйти из метро.

Не обошли вниманием и ошибку в написании украинского слова "власність", которая почему-то стала "власТністю". Граждане предположили, что ошибки могли допустить умышленно.

Ранее "Телеграф" публиковал новые интересные факты о скандальной застройке территории НАУ жилыми домами.

Теги:
#Киев #Земля #Дворец Спорта #Метро #Частная собственность
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