У Києві "приватизували" землю прямо біля входу на станцію метро "Палац спорту" (фото)

На "приватизованій" ділянці зробили приватну автопарковку

У Києві на виході зі станції метро "Палац спорту" несподівано з’явилася приватна стоянка, яку обладнали обмежувальними стовпчиками, знаком "Паркування заборонено" та розміткою із написом "приватна власТність".

На це звернув увагу колишній міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко.

Ексміністр опублікував фото входу на станцію метро "Палац спорту", де з’явився автопаркінг, законність якого викликає сумніви, і написав: "Містом Київ давно керують покидьки. Офіс президента з ними в долі, як я розумію. ВласТність — це їх рівень. Це вхід на станцію Метро Палац Спорту".

На "Палаці спорту" шматок землі забрали під приватну стоянку для авто

Місцеві жителі у коментарях до фото дивувалися, яким чином на землі, яка належить державі, облаштували приватне парковання. Деякі користувачі мережі припустили, що таке не могли зробити у столиці України без погодження з владою.

Кияни звернули увагу і на незаконність таких дій, адже ділянка землі біля метро мала б належати до комунальної власності, однак аж ніяк не до приватної.

Частина дописувачів іронічно подякувала авторам "приватної власності" за те, що принаймні лишили можливість безплатно вийти з метро.

Не оминули увагою і помилку у написанні слова "власність", яка чомусь стала "власТністю". Громадяни припустили, що помилки могли припуститися умисно.

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