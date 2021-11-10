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Паркування біля метро: хто перетворив міську землю біля станції "Палац спорту" на приватну стоянку

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Такий вигляд має тепер вихід зі станції метро Палац спорту Новина оновлена 10 листопада 2021, 10:00
Такий вигляд має тепер вихід зі станції метро Палац спорту

Очевидно, володіють ділянкою біля станції метро у Києві люди, які безпосередньо пов’язані з ТРЦ "Гулівер"

Днями користувачі соцмереж звернули увагу на приватну стоянку, що виникла на виході зі станції метро "Палац спорту" у Києві. Ділянку обладнали обмежувальними стовпчиками, знаком «Паркування заборонено» та розміткою з написом "приватна власність". Ситуація стала логічним продовженням земельного хаосу, що відбувається у столиці, але обурення від цього у киян менше не стало. Що сталося – розбирався "Телеграф".

Від ТРЦ «Гулівер» до паркування

Як з’ясувало наше видання, йдеться про земельну ділянку за адресою вулиця Спортивна, 1а. Згідно з відкритими даними, ця ділянка площею 1133 квадратних метрів має кадастровий номер 8000000000 76:058:0013 і є приватною власністю.

Земля вважається приватною власністю
Земля вважається приватною власністю

За даними «Телеграфу», ділянку за адресою вулиця Спортивна, 1-а було передано у приватну власність на підставі державного акта на право приватної власності від 21.11.2008 №02-8-00197, виданого Київміськрадою.

Через 4 роки, 12 липня 2012-го ця ділянка була куплена ТОВ «ТРІ О», що є власником та оператором ТРЦ «Гулівер», чиє будівництво якраз закінчилося наступного року і знаходилося буквально через дорогу від купленої землі.

У серпні 2013 року реєстрацію права власності земельної ділянки за ТОВ «ТРІ О» відобразили у реєстрі прав на нерухоме майно, а 19 листопада землю передали в оренду ТОВ «Оператор «Транспарксервіс». Реєстрація права оренди на ділянку за ТОВ «Оператор «Транспарксервіс» відбулася 30 листопада того ж року.

За даними сервісу YouControl, «Транспарксервіс» зареєстрований за адресою Спортивна площа 1а, простіше кажучи — у ТРЦ «Гулівер» і компанія має одну земельну ділянку.

«Гулівер» заробляє на паркуваннях та обмеженнях для киян?

Сама фірма порівну належить двом фізичним особам – Лідії Коваль та Аллі Шурко, причому першій на 100% належить інша фірма, яка займається паркуванням у столиці – ТОВ «Оператор паркінгу».

При цьому засновниками цієї фірми в різні часи вважалися Лідія Усатова та Олександр Задорожний, які також фігурували й в ТОВ «Оператор «Транспарксервіс». Задорожний – як директор із квітня 2016 по серпень 2019 років, а Усатова – як співвласник з серпня 2017 по лютий 2020 років.

І ТОВ «Оператор паркінгу», і ТОВ «Оператор «Транспарксервіс» зареєстровані все в тому ж ТРЦ «Гулівер» і з високою ймовірністю є «спорідненими» фірмами для власників торгово-розважального центру.

Власником ТРЦ «Гулівер» виступає власник мережі «Ельдорадо» Віктор Поліщук, чий прибуток від 270 тисяч квадратних метрів ТРЦ у столиці та Одесі, на думку ЗМІ, вивів його на перше місце за доходами серед власників цього бізнесу.

Нагадаємо, через запровадження у Києві режиму «червоної зони» робота ТРЦ у столиці обмежена.

Теги:
#Скандал #Земля #Парковка #ТРЦ
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