За крок від "червоної" зони: як посилять карантин в Києві (список заборон)

Багато заборон вдасться "зняти" завдяки вакцинації або наявності ПЛР-тесту

Епідемічні показники з кожним днем наближають Київ до "червоної" карантинної зони. Це означає, що жителям і гостям столиці доведеться зіткнутися з низкою обмежень.

Що саме буде заборонено при посиленні карантину, розповів в особистому Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

Заборона або вакцинація

За інформацією чиновника, киян в разі "червоної" зони чекає заборона на роботу:

установ громадського харчування (ресторанів, кафе, барів);

готелів, хостелів тощо;

спортзалів, басейнів, фітнес-центрів.

Також заклади соціального захисту (наприклад, будинки для людей похилого віку) не зможуть забезпечити вільне відвідування для рідних і друзів своїх постояльців. Обмежать і роботу ЦНАП, управлінь ПФУ — крім виняткових випадків.

Діятиме заборона і на проведення будь-яких масових заходів — від спортивних до культурних.

При цьому Віталій Кличко підкреслив, що будь-які з цих заборон "знімаються" при наявності у працівників організації та їх клієнтів або сертифікату про вакцинацію від "корони", або негативного ПЛР-тесту давністю не більш двох діб.

Навчання в столиці

Вже із 23 жовтня в столичних школах буде оголошений двотижневий карантин. За інформацією Кличко, заборона на відвідування навчальних закладів в Києві триватиме до 8 листопада.

"Канікули для школярів тривають з 23 по 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткових канікулах", — підкреслив чиновник у своєму Telegram.

Дитячі садки та інші навчальні заклади, на думку київського мера, можуть продовжити роботу при 100-процентній вакцинації свого персоналу.

Втім, як відомо, міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що ВНЗ України з 25 жовтня рекомендовано повернутися до "дистанційки".

Громадський транспорт поїде?

Як повідомляє Віталій Кличко, рух громадського транспорту в столиці не буде зупинено навіть у разі "червоної" зони. Однак діятиме обмеження на кількість пасажирів — винятково по місткості автомобіля, яка прописана в документах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Дніпрі, незважаючи на обмеження "червоної" карантинної зони, в одному з місцевих клубів влаштували концерт російського репера — кількість глядачів перевищило всі очікування.