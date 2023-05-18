Теперь без "Дружбы народов": в Киеве переименовали три станции метро

Всего депутаты проголосовали за переименование 26 городских объектов столицы

В Киеве переименовали три станции метро. Речь идет о станциях "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого" и "Проспект Правды". За новые названия этих станций столичной подземки киевляне голосовали в середине января 2023 года.

Решение о переименовании было принято 18 мая Киевсоветом. Всего во время этого заседания было переименовано 26 объектов Киева, среди которых не только станции метро, но и также улицы и переулки.

Так, станция метро "Дружбы народов" была переименована в "Зверинецкую", а станция "Площадь Льва Толстого" — в "Площадь украинских героев". Также была переименована станция метро "Проспект Правды", которая на данный момент еще находится в процессе строительства в Подольском районе Киеве. Эта станция Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена была переименована в "Варшавскую". Завершить ее строительство планируют после 2023 года.

За переименование станции "Площадь Льва Толстого" проголосовали 72 депутата Киевсовета. А инициатор переименования депутат Олеся Пинзенык отметила, что этот вопрос объединил сессионный зал.

"Так решили тысячи киевлян, отдавших свои голоса путем рейтингового электронного голосования в приложении "Киев Цифровой". Название Украинских Героев предложено в честь всех защитников нашей страны, которые боролись и продолжают бороться за родную землю в течение одного столетия. Сейчас, как и сотни лет назад, украинцы гибнут, борясь за право быть свободными. Мы не только помним каждого, кто полег за нашу землю и Родину, но и хотим их почтить в сердце нашей столицы", — подчеркнула она.

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