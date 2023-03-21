Украина полностью отказывается от названий, связанных с россией - решение Рады

В Украине больше не будет географических названий, связанных с россией или российскими деятелями. Это значит, что переименовывать улицы, а также населенные пункты, реки и тд. будут по всей стране, а не в отдельных городах.

Такой законопроект №7253 приняла Верховная Рада во вторник, 21 марта. Это решение поддержало большинство народных депутатов Украины.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что запрещается "присваивать географическим объектам названия, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют россию или ее достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, ее деятелей, совершавших военную агрессию против Украины и других суверенных стран, государственную тоталитарнкю политику и практику, связанную с преследованием оппозиции (оппозиционных деятелей), диссидентов и других лиц за критику советского режима".

Что касается нынешних пророссийский названий, то все улицы, города и другие объекты будут переименованы. А памятники, связанные с россией или советским прошлым, будут снесены по всей стране.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как украинцы относятся к переименованию улиц в стране Мнения, как обычно, разделились.