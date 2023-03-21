Україна повністю відмовляється від назв, пов’язаних із росією — рішення Ради

Перейменовувати будуть усі географічні назви, пов'язані з країною-агресором

В Україні більше не буде географічних назв, пов’язаних із росією чи російськими діячами. Це означає, що перейменовувати вулиці, а також населені пункти, річки тощо будуть по всій країні, а не в окремих містах.

Такий законопроект №7253 ухвалила Верховна Рада у вівторок, 21 березня. Це рішення підтримала більшість народних депутатів України.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що забороняється "привласнювати географічним об'єктам назви, які звеличують, увічнюють, пропагують або символізують росію чи її пам'ятки, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України інших суверенних країн, державну тоталітарну політику та практику, пов'язану з переслідуванням опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику радянського режиму".

Щодо нинішніх проросійських назв, то всі вулиці, міста та інші об'єкти будуть перейменовані. А пам'ятники, пов'язані з росією чи радянським минулим, буде знесено по всій країні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як українці ставляться до перейменування вулиць у країні. Думки, як завжди, розділилися.