Тепер без "Дружби народів": у Києві перейменували три станції метро

Загалом депутати проголосували за перейменування 26 міських об'єктів столиці

У Києві перейменували три станції метро. Йдеться про станції "Дружби народів", "Площа Льва Толстого" та "Проспект Правди". За нові назви цих станцій столичної підземки кияни голосували у середині січня 2023 року.

Рішення про перейменування було ухвалено 18 травня Київрадою. Загалом під час цього засідання було перейменовано 26 об'єктів Києва, серед яких не лише станції метро, а й вулиці та провулки.

Так, станцію метро "Дружби народів" було перейменовано на "Звіринецьку", а станцію "Площа Льва Толстого" — на "Площу українських героїв". Також було перейменовано станцію метро "Проспект Правди", яка на даний момент ще перебуває в процесі будівництва у Подільському районі Києві. Ця станція Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену була перейменована на "Варшавську". Завершити її будування планують після 2023 року.

За перейменування станції "Площа Льва Толстого" проголосували 72 депутати Київради. А ініціатор перейменування депутат Олеся Пинзеник наголосила, що це питання об'єднало сесійну залу.

"Так вирішили тисячі киян, які віддали свої голоси шляхом рейтингового електронного голосування у додатку "Київ Цифровий". Назва Українських Героїв запропонована на честь усіх захисників нашої країни, які боролись та продовжують боротись за рідну землю протягом не одного століття. Нині, як і сотні років тому, українці гинуть, виборюючи право бути вільними. Ми не тільки пам’ятаємо кожного, хто поліг за нашу землю та Батьківщину, але і хочемо їх вшанувати в серці нашої столиці", — підкреслила вона.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ватажок терористичної "днр" захотів перейменувати Донецьк. Місто три дні на рік пропонують називати на радянський манер Сталіно.