Транспортна криза у столиці. Як у Київраді підштовхують Кличка до реформ

Депутатка Євгенія Кулеба пояснила "Телеграфу", чому в столиці потрібно розвивати сферу транспорту

У Києві загострюється транспортна криза, але міська влада не вживає необхідних кроків, щоб системно покращити ситуацію. При цьому навіть війна не є перешкодою для транспортних реформ у столиці.

Таку думку в інтерв'ю "Телеграфу" висловила депутатка Київради, засновниця та керівниця громадської організації "Місто-сад" Євгенія Кулеба.

"Абсолютно очевидно, що у нас (в Києві. — Авт.) нема стратегічного орієнтиру на розвиток громадського транспорту у місті. Якщо я не помиляюсь, у нас бюджет на ремонт доріг у десять разів перевищує бюджет на створення велоінфраструктури. Ви ж бачите, що громадський транспорт не розвивається, а навпаки приймаються рішення, які його вбивають. Наприклад, є таке рішення, як зупинка громадського транспорту під час повітряної тривоги. Всі ми знаємо, що відбувається: люди виходять і не йдуть в укриття, а стоять на зупинках, чекаючи, поки маршрутка забере і довезе тебе, куди потрібно", — зазначила вона.

Депутат додала, знаючи, що громадський транспорт може зупинитися, містяни і гості столиці вже із самісінького початку, коли збираються кудись їхати, обирають не громадський транспорт, а маршрутку.

"Або думають, як накопичити гроші, щоб купити (навіть у дуже поганому стані) особисту машину і користуватися нею. Також є проблема з дублюванням підземних переходів наземними… Віталій Кличко пообіцяв, що за рік буде створено сім-вісім переходів. Але це просто смішно, адже потреба міста набагато більша. У нас з’являється все більше людей з інвалідністю, у нас постає потреба у безбар’єрному місті", — наголосила Євгенія Кулеба.

Депутатка висловила переконання, що навіть під час війни потрібно займатися різними сферами життя міста: "І коли ми дискутуємо про розвиток велоінфраструктури та громадського транспорту, про створення безбар’єрних просторів тощо, ми теж говоримо про війну та її наслідки".

"Зараз (з фронту, — Авт.) повертається дуже багато людей з інвалідністю, а велосипеди для багатьох людей в умовах фінансових проблем можуть стати не просто розвагою покататись, а засобом пересування в умовах обмежених матеріальних ресурсів", — аргументувала обраниця.

Повний текст про діалог громадськості з мером Києва Віталієм Кличком, транспорт і дороги та кадрові ротації в КМДА читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: "Мер — така ж людина, просто має більше повноважень": Депутат Київради Євгенія Кулеба — про помилки Кличка".

Нагадаємо, нещодавно ситуація у Києві з дощем виявилася настільки серйозною, що вулиці і дороги перетворилися на річки.