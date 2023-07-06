Будували більше 10 років. Що дасть киянам відкриття скандального Дарницього мосту

Будівництво почалося в далекому 2004 році

У Києві добудували скандальний Дарницький міст, який через приголомшливу швидкість спорудження довжиною в понад 10 років назвали "мостом Кірпи".

Він має спростити доїзд на лівий берег та розвантажити інші мости. Бо ще з початку повномасштабного вторгнення Південним мостом на Осокорки можна проїхати лише за спецперепусткою, і, якщо ви не Віктор Павлік, то треба було довго стояти у заторі на мосту Патона.

Що дасть нова розв'язка

6 липня розпочався рух двома новими з’їздами Дарницького мосту в бік мосту Патона та Осокорків на лівому березі, відзначають у Мінінфраструктури. Стало можливо організувати пряме сполучення між житловою забудовою Осокорків і Позняків та платформою Kyiv City Express і Березняками.

Згідно з дослідженням аналітичної компанії "ПроМобільність", в умовах перекритого Південного мосту автомобілісти заощадять на транспортних втратах понад пів мільярда гривень на рік.

Добудовані з'їзди

Загалом міст має шість смуг руху і пропускну здатність у 35 тисяч автомобілів на добу. З'їзди в бік мосту Патона мають довжину в 280 метрів, а в бік проспекту Бажана — 830 метрів. На з'їздах встановили бар’єрне та перильне огородження, а також сучасну систему освітлення. Будівництво обох з’їздів коштувало 1,1 мільярда гривень.

Міст тривалий час був у недобудованому стані та через відсутність розв'язок його не міг використовувати транспорт, як це передбачено проєктом, пише засновник ГК "Автострада" Максим Шкіль.

"Виник дисбаланс транспортних потоків: сусідні мости – Південний і міст імені Патона – були перевантажені, у той час, коли Дарницький має суттєвий резерв пропускної здатності", — заявив Шкіль.

Водночас до споруди вже виникають питання — користувачі соцмереж жаліються на відсутність пішохідного тротуару і те, що затори на Дарницькому мосту збільшилися.

Міст сподобався не усім

Чому будували так довго

Дарницький міст почали будувати у 2004 році поряд з залізничним мостом, а ініціатором став міністр транспорту часів Кучми Георгій Кірпа. У 2010–2011 роках по черзі відкрили рух залізничного транспорту, а також з’їзди та заїзди автомобільної частини моста на правому березі. Для повного завершення об’єкта необхідно було побудувати автомобільну розв’язку на Дніпровській набережній.

Весь цей час міст не приносив користі — він не використовувався на повну потужність, в годину-пік він був без заторів, ним не ходив громадський транспорт, а освітлення бажало кращого. Офіційно міст знаходиться на балансі "Укрзалізниці", протягом років державне підприємство розв'язувало питання боргів перед забудовниками. Добудований міст був за державні кошти.

"Дарницький міст став одним із символів київських довгобудів. За понад 10 років він перетворився на пам’ятник халатності та корупції", — повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Не обійшлося і без політичних "розбірок" — за даними "Економічної правди", у 2021 році в активній фазі був конфлікт мера Віталія Кличка з Офісом президента, окремими представниками уряду та державних компаній. Під час програми "Велике будівництво" тодішній голова "Укравтодору" Олександр Кубраков заявив, що відомство може завершити будівництво Подільського мостового переходу "за один будівельний сезон", тоді як міська влада не може впоратися з цим довгобудом. На що Кличко порадив Кубракову спочатку добудувати Дарницький міст, що перебуває на балансі Південно-західної залізниці. Того ж року Кубраков підписав меморандум з "Укрзалізницею" про добудову об'єкта.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі обурилися через багатомільйонний ремонт доріг у місті Вараш до приїзду Володимира Зеленського.