Показуха та совок? У мережі обурилися через багатомільйонний ремонт доріг до приїзду Зеленського

Думка користувачів мережі розділилася

У місті Вараш, де розташована Рівненська атомна електростанція, до приїзду Володимира Зеленського відремонтували дорогу. Хоча роботи на суму 14 млн 249 тисяч гривень мали бути завершені до грудня, укладання асфальту провели всього за два дні. Вкладення такої великої суми у ремонт дороги спантеличило українців. Їхня думка розділилася щодо того, чи варто було зараз витрачати такі суми чи все ж таки необхідно було передати їх ЗСУ.

Про це повідомляє "Телеграф".

У соціальних мережах частина користувачів висловила обурення через недоречну витрату великої суми. Люди пояснюють своє невдоволення тим, що ремонт доріг аж ніяк не пріоритетний, поки в країні триває повномасштабна війна. ЗСУ зараз багато чого необхідно на передовий і ці кошти, на думку деяких, потрібно було витратити саме на допомогу нашим військовим.

Швидкий ремонт доріг перед приїздом президента користувачі називають "показухою" та "совком".

Водночас є й друга сторона, яка вважає, що війна в країні не означає того, що жити потрібно в руїні й для міст тепер нічого не треба робити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у червні стало відомо про закупівлю у київські укриття барабанів практично на мільйон гривень. Усього їх буде 300 штук на цю суму. Не зовсім звичайну покупку пояснили необхідністю психічного розвантаження дітей, поки триває повітряна тривога.