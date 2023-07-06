Показуха и совок? В сети возмутились из-за многомиллионного ремонта дорог к приезду Зеленского

Мнение пользователей сети разделилось

В городе Вараш, где расположена Ровенская атомная электростанция, к приезду Владимира Зеленского отремонтировали дорогу. Хотя работы на сумму в 14 млн 249 тысяч гривен должны были быть завершены, но укладку асфальта провели всего за два дня. Вложение такой крупной суммы в ремонт дороги озадачило украинцев. Их мнение разделилось насчет того, стоило ли сейчас тратить такие суммы или все же необходимо было передать их ВСУ.

Об этом сообщает "Телеграф".

В социальных сетях часть пользователей выразила негодование из-за неуместной траты большой суммы. Люди объясняют свое недовольство тем, что ремонт дорог отнюдь не в приоритете, пока в стране идет полномасштабная война. ВСУ сейчас много чего необходимо на передовой и эти средства, по мнению некоторых, нужно было потратить именно на помощь нашим военным.

Быстрый ремонт дорог перед приездом президента пользователи называют "показухой" и "совком".

В то же время есть и вторая сторона, которая считает, что война в стране не означает того, что жить нужно в разрухе и для городов теперь не должны ничего делать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне стало известно о закупке в киевские укрытия барабанов практически на миллион гривен. Всего их будет 300 штук на эту сумму. Не совсем обычную покупку объяснили необходимостью психической разгрузки детей, пока идет воздушная тревога.