К приезду Зеленского возле РАЭС срочно отремонтировали дорогу: во сколько обошелся "праздник"

Ремонт обошелся в миллионы, зато продолжался всего 2 дня

Неспешность ремонтов автодорог в Украине давно стала притчей во языцех, но так бывает не всегда. К примеру, ремонт улицы Ровенской в городе Вараш, где расположена Ровенская атомная электростанция, был выполнен с поразительной быстротой. От момента заключения договора до окончания работ прошло около 2 недель, а сами работы уложились и вовсе в 2 дня. Объяснялось это просто – на АЭС в начале июля ждали президента Украины Владимира Зеленского.

"Телеграф" обнаружил тендер на ремонт дороги по улице Ровенская, объявленный Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, имущества и строительства исполкома Варашского горсовета в Ровенской области.

Объявленный 2 мая тендер немного затянулся из-за нарушений в процедуре, но 5 июня был объявлен победитель – ЧАО "Рівнеавтошляхбуд", а 12 июня с ним уже был заключен договор.

И здесь начинается самое интересное – провести работы на сумму в 14 млн 249 тысяч гривен победитель тендера должен был до 31 декабря текущего года. Однако уже 23 июня пресс-служба Варашского горсовета заявила о начале работ по улице Ровенской, ради чего перекрывались два въезда в город. В местной полиции уточнили, что ремонт Ровенской улицы проходил от кольцевой дороги до АЗС "Журавлина".

Улица Ровенская в Вараше

Сам ремонт оказался рекордно быстрым — местные жители рассказали "Телеграфу", что укладку асфальта выполнили всего за два дня. К приезду президента движение по дороге запустили, но до сих пор не выполнили часть работ. Например, не нанесли разметку и не уложили "лежачего полицейского" около той самой АЗС "Журавлина", у которой находится переход к остановке общественного транспорта.

Но и так скорость выполнения работ поражали – всего за 2 дня ЧАО "Ровноавтошляхбуд" частично сняли асфальтное покрытие с площади 17 100 квадратных метров (протяженность дороги порядка 1,9 км) и уложили сверху новый слой толщиной 50 мм.

Свежайшая дорога - даже разметки еще нет

Впрочем, объяснялась подобная скорость весьма просто – через неделю после окончания работ, 1 июля, город посетил президент Владимир Зеленский, и именно здесь провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Вместе с президентом в город Вараш приезжала вся военная верхушка.

Но и это не конец. Чтобы с комфортом доставить президента до РАЭС ямочный ремонт провели до самого Варшавского шоссе. Ранее дорога там, говорят местные жители, оставляла желать лучшего.

Другие 30 км до Варшавской трассы ремонтируют куда реже

Жителям Вараша остается лишь жалеть, что президента провезли именно этой дорогой, ведь в городе осталось немало других участков, которые ремонтируют лишь частично. И уж точно не в такие рекордные сроки.

Кстати, судя по всему ремонт дороги для будущего проезда президента доверили "Ровноавтошляхбуд" совсем не случайно — с 2020 по 2022 годы фирма выиграла государственных тендеров на общую сумму 3 млрд 976 млн грн.

Тем временем в Киеве из городского бюджета выделили 1,5 млрд грн на строительство шоссе, предназначение которого непонятно. Есть вероятность, что шоссе строят в интересах словацкой фирмы, которая хочет возвести на северной окраине столицы жилой комплекс. Лоббистом этого может быть глава президентской партии "Слуга народа", народный депутат Украины Елена Шуляк.