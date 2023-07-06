До приїзду Зеленського біля РАЕС терміново відремонтували дорогу: у скільки обійшлося "свято"

Ремонт обійшовся в мільйони, проте тривав лише 2 дні

Неспішність ремонтів автошляхів в Україні давно стала притчею во язицех, але так буває не завжди. Наприклад, ремонт вулиці Рівненської у місті Вараш, де розташована Рівненська атомна електростанція, було виконано зі швидкістю, що вражає. Від моменту укладання договору до закінчення робіт пройшло близько 2 тижнів, а самі роботи уклалися і зовсім у 2 дні. Пояснювалося це просто – на АЕС на початку липня чекали на президента України Володимира Зеленського.

"Телеграф" виявив тендер на ремонт дороги вулицею Рівненська, оголошений Департаментом житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконкому Вараської міськради у Рівненській області.

Оголошений 2 травня тендер трохи затягнувся через порушення у процедурі, але 5 червня було оголошено переможця – ПрАТ "Рівнеавтошляхбуд", а 12 червня з ним уже було укладено договір.

І тут починається найцікавіше – провести роботи на суму 14 млн 249 тисяч гривень переможець тендеру мав до 31 грудня поточного року. Проте вже 23 червня пресслужба Вараської міськради заявила про початок робіт на вулиці Рівненській, заради чого перекривалися два в’їзди до міста. У місцевій поліції уточнили, що ремонт Рівненської вулиці проходив від кільцевої дороги до АЗС "Журавлина".

Вулиця Рівненська у Вараші

Сам ремонт виявився рекордно швидким — місцеві жителі розповіли "Телеграфу", що укладання асфальту виконали лише за два дні. До приїзду президента рух дорогою запустили, але досі не виконали частину робіт. Наприклад, не нанесли розмітку і не зробили "лежачого поліцейського" біля тієї самої АЗС "Журавлина", яка має перехід до зупинки громадського транспорту.

Але й так швидкість виконання робіт вражали — всього за 2 дні ПрАТ "Рівнеавтошляхбуд" частково зняли асфальтове покриття з площі 17 100 квадратних метрів (довжина дороги близько 1,9 км) і поклали зверху новий шар завтовшки 50 мм.

Найсвіжіша дорога – навіть розмітки ще немає

Втім, пояснювалася така швидкість дуже просто – через тиждень після закінчення робіт, 1 липня, місто відвідав президент Володимир Зеленський, і саме тут провели чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Разом із президентом до міста Вараш приїжджала вся військова верхівка.

Але це не кінець. Щоб з комфортом доставити президента до РАЕС, ямковий ремонт провели до самого Варшавського шосе. Раніше дорога там, кажуть місцеві жителі, потребувала бажати кращого.

Інші 30 км до Варшавської траси ремонтують набагато рідше

Жителям Вараша залишається лише шкодувати, що президента провезли саме цією дорогою, адже у місті залишилося чимало інших ділянок, які ремонтують лише частково. І точно не в такі рекордні терміни.

До речі, зважаючи на все, ремонт дороги для майбутнього проїзду президента довірили "Рівнеавтошляхбуд" зовсім не випадково — з 2020 по 2022 роки фірма виграла державних тендерів на загальну суму 3 млрд 976 млн грн.

Тим часом у Києві з міського бюджету виділили 1,5 млрд грн на будівництво шосе, призначення якого незрозуміле. Є ймовірність, що шосе будують на користь словацької фірми, яка хоче звести на північній околиці столиці житловий комплекс. Лобістом цього може бути голова президентської партії "Слуга народу", народний депутат України Олена Шуляк.