Строили больше 10 лет. Что даст киевлянам открытие скандального Дарницкого моста

Строительство началось в далеком 2004 году

В Киеве достроили скандальный Дарницкий мост, который из-за потрясающей скорости сооружения длиной более 10 лет назвали "мостом Кирпы".

Он должен упростить доезд на левый берег и разгрузить другие мосты. Потому что еще с начала полномасштабного вторжения по Южному мосту на Осокорки можно проехать только за спецпропуском, и, если вы не Виктор Павлик, то нужно было долго стоять в пробке на мосту Патона.

Что даст новая развязка

6 июля началось движение по двум новым съездам Дарницкого моста в сторону моста Патона и Осокорков на левом берегу, отмечают в Мининфраструктуры. Стало возможно организовать прямое сообщение между жилой застройкой Осокорков и Позняков и Kyiv City Express и Березняками.

Согласно исследованию аналитической компании "ПроМобильность", в условиях перекрытого Южного моста автомобилисты сэкономят на транспортных потерях более полумиллиарда гривен в год.

Достроенные съезды

В общей сложности мост имеет шесть полос движения и пропускную способность в 35 тысяч автомобилей в сутки. Съезды в сторону моста Патона имеют длину в 280 метров, а в сторону проспекта Бажана – 830 метров. На съездах установили барьерное и жемчужное ограждение, а также современную систему освещения. Строительство обоих съездов стоило 1,1 миллиарда гривен.

Мост долгое время был в недостроенном состоянии и из-за отсутствия развязок его не мог использовать транспорт, как это предусмотрено проектом, пишет основатель ГК "Автострада" Максим Шкиль.

"Возник дисбаланс транспортных потоков: соседние мосты – Южный и мост имени Патона – были перегружены, в то время когда Дарницкий имеет существенный резерв пропускной способности", — заявил Шкиль.

В то же время к сооружению уже возникают вопросы — пользователи соцсетей жалуются на отсутствие пешеходного тротуара и то, что пробки на Дарницком мосту увеличились.

Мост понравился не всем

Почему строили так долго

Дарницкий мост начали строить в 2004 году рядом с железнодорожным мостом, а инициатором стал министр транспорта времен Кучмы Георгий Кирпа. В 2010-2011 годах поочередно открыли движение железнодорожного транспорта, а также съезды и заезды автомобильной части моста на правом берегу. Для полного завершения объекта необходимо построить автомобильную развязку на Днепровской набережной.

Все это время мост не приносил пользы — он не использовался на полную мощность, в час пик он был без пробок, им не ходил общественный транспорт, а освещение желало лучшего. Официально мост находится на балансе "Укрзализныци", на протяжении многих лет государственное предприятие решало вопросы долгов перед застройщиками. Достроенный мост был за государственные средства.

"Дарницкий мост стал одним из символов киевских долгостроев. За более 10 лет он превратился в памятник халатности и коррупции", — сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Не обошлось и без политических "разборок" — по данным "Экономической правды", в 2021 году в активной фазе был конфликт мэра Виталия Кличко с Офисом президента, отдельными представителями правительства и государственных компаний. Во время программы "Большая стройка" тогдашний глава "Укравтодора" Александр Кубраков заявил, что ведомство может завершить строительство Подольского мостового перехода "за один строительный сезон", тогда как городские власти не могут справиться с этим долгостроем. На что Кличко посоветовал Кубракову сначала достроить находящийся на балансе Юго-западной железной дороги Дарницкий мост. В том же году Кубраков подписал меморандум с "Укрзализныцей" о достройке объекта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети возмутились из-за многомиллионного ремонта дорог в городе Вараш до приезда Владимира Зеленского.