"Работали круглосуточно": ГК "Автострада" открыла развязку на Дарницком мосту в столице

В Киеве 6 июля компания "Автострада" открыла движение по левобережной развязке Дарницкого моста. Это первый пример реализации крупного строительного проекта центральной власти в Киеве

В четверг, 6 июля, было открыто движение на левобережной развязке Дарницкого моста в Киеве. Об этом на своей странице в сети Фейсбук сообщил основатель ГК "Автострада" Максим Шкиль.

"Более 15 лет мост был в недостроенном состоянии. Отсутствие всего комплекса развязок привело к тому, что транспорт не мог использовать Дарницкий мост, как это предусмотрено проектом. Возник дисбаланс транспортных потоков: соседние мосты – Южный и мост имени Патона – были перегружены, в то время когда Дарницкий имеет существенный резерв пропускной способности», — написал Максим Шкиль.

По его словам, проблема проезда на левый берег приобрела больший масштаб после начала полномасштабного вторжения, когда движение через Южный мост было ограничено.

"Российское полномасштабное вторжение внесло коррективы в графики строительства, но уже в мае 2022 года Autostrada возобновила весь масштаб работ, чтобы ускорить открытие и минимизировать неудобства для водителей – работы выполняли в круглосуточном режиме за свой счет", – отметил основатель ГК "Автострада".

Он уверен: строительство имеет особое значение для столицы, и открытие развязки — это первый пример реализации крупного строительного проекта центральной власти в Киеве, в отличие от возводимых в столице мостов-долгостроев. "В таком формате "сказано-сделано" реализуются все проекты президентской программы. Приглашаю водителей воспользоваться новыми съездами Дарницкого моста и оценить качество работ от Autostrada", — написал Максим Шкиль.

Ранее сообщалось, что компания "Автострада" планирует завершить строительство съездов с эстакады Дарницкого моста на Днепровскую набережную в Киеве до конца июля 2023 года. Группа компаний "Автострада" в октябре 2021 года заключила контракт на сооружение двух съездов с моста на Днепровскую набережную.