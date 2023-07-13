"Мер — така ж людина, просто має більше повноважень": Депутат Київради Євгенія Кулеба — про помилки Кличка

Відома громадська діячка та впливова політикиня розповіла "Телеграфу" про мотиви тиску на мера Києва

Постійні російські ракетні обстріли Києва — не єдина глобальна проблема життєдіяльності міста. Причому у столиці нові загрози та виклики накладаються на багаторічні старі. В результаті іноді складається враження, що багатомільйонний мегаполіс опиняється на межі колапсу.

Про діалог громадськості з мером Києва Віталієм Кличком, транспорт і дороги та кадрові ротації в КМДА. На ці та інші теми "Телеграф" розмовляв з Євгенією Кулебою — депутаткою Київради, засновницею та керівницею громадської організації "Місто-сад".

Про зустріч з Кличком і транспортну кризу

— Нещодавно у столиці пройшов перший форум мобільності. Чи була якась зворотна реакція від мера Віталія Кличка?

— Так, зворотна реакція була, ініціатори форуму мобільності ходили на зустріч до міського голови, обговорили ряд питань і навіть зробили якісь висновки. Це був перший результат. А другий полягає в тому, що була відновлена група "Майстерня міста". Пообіцяли, що вона тепер буде регулярно працювати.

— Яка головна мета цього форуму, для чого взагалі він стартував і які подальші ваші вимоги?

— У Києві діє ряд досить ефективних громадських організацій, які працюють з темою розвитку міст, й окремі активісти. Вони спостерігають за тими процесами, які відбуваються у місті, у тому числі у сфері сталої мобільності. А тенденції дуже негативні. Абсолютно очевидно, що у нас нема стратегічного орієнтиру на розвиток громадського транспорту у місті. Якщо я не помиляюсь, у нас бюджет на ремонт доріг у десять разів перевищує бюджет на створення велоінфраструктури.

Євгенія Кулеба: "Громадський транспорт не розвивається, а навпаки приймаються рішення, які його вбивають"

Ви ж бачите, що громадський транспорт не розвивається, а навпаки приймаються рішення, які його вбивають. Наприклад, таке рішення, як зупинка громадського транспорту під час повітряної тривоги. Всі ми знаємо, що відбувається: люди виходять і не йдуть в укриття, а стоять на зупинках, чекаючи, поки маршрутка забере і довезе тебе, куди потрібно.

Знаючи, що громадський транспорт може зупинитися, люди вже із самісінького початку, коли збираються кудись їхати, обирають не громадський транспорт, а маршрутку. Або думають, як накопичити гроші, щоб купити (навіть у дуже поганому стані) особисту машину і користуватися нею.

Також є проблема з дублюванням підземних переходів наземними. Навіть після форуму на цій зустрічі Віталій Кличко пообіцяв, що за рік буде створено сім-вісім переходів. Але це просто смішно, адже потреба міста набагато більша. У нас з’являється все більше людей з інвалідністю, у нас постає потреба у безбар’єрному місті.

Водночас вирішення цієї проблеми не відбувається. Тому громадські організації і окремі активісти прийняли рішення зустрітися на форумі і поговорити про те, що таке стала мобільність в цілому, які були плани й очікування, який поточний момент і головне, — що з цим робити.

"Активність громадськості — це професійний підхід"

Я маю дуже похвалити організаторів, що вони не просто зустрілися, щоб провести дискусію, а за результатами висунули умовні вимоги до міської влади, і це дуже круто.

До речі, тепер вони відстежують, нагадують, створили петицію про звільнення директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора, активно її лобіюють тощо. Іншими словами, активність громадськості — це професійний підхід, пов’язаний з незадовільним станом розвитку громадського транспорту, в цілому мобільності у Києві.

Про кадрові ротації в КМДА

— Ви згадали про Руслана Кандибора. Його відставка була однією з вимог учасників форуму мобільності, активісти зустрілися з мером, обговорили гострі теми. Чи виникли після цього діалогу громадськості й міського голови підстави вважати, що міська влада готова до кадрових ротацій в нинішніх умовах, і чи погоджуються "вгорі" з аргументами активістів?

— Стосовно "високих кабінетів", я вважаю, по-перше, нам потрібно всім відмовлятися від цієї термінології, тому що мер — така сама людина, просто на даний момент у нього більше повноважень.

По-друге, щодо готовності міської влади до кадрових змін, відповідь на це запитання ми отримали, коли мер Кличко, умовно кажучи, на наступний день після реєстрації петиції (про звільнення директора Дептрансу, — Авт.) зустрівся з Кандибором, записав відео, де ремонтується дорога. На запису він показує, який Руслан Кандибор молодець тощо. Думаю, це і є відповідь на запитання, що не готові до кадрових змін.

Якщо я не помиляюсь, про це Кличко натякнув на зустрічі з активістами, сказавши, що бачить в ідеї звільнення Руслана Кандибора політичний підтекст. Мабуть, це пов’язано з тим, що єдиними депутатами, які прийшли на форум мобільності, були я і Ксенія Семенова. Нас, до речі, не запрошували, я просто підписана на сторінки цих громадських організацій і побачила цю подію у Facebook.

"Не бачу готовності мера звільняти Кандибора"

Так само цю подію в соцмережах могли побачити інші депутати, виділити свій час і прийти на форум мобільності. Спеціально жодних представників політичних сил ніхто не запрошував. І це, за великим рахунком, правильна позиція. Хоча я вважаю, що треба було всіх особисто запросити (хто б прийшов чи не прийшов), щоб потім не було маніпуляцій.

Тому не бачу готовності мера звільняти Кандибора. Думаю, він задоволений його роботою. Скоріше за все, це пояснюється тим, що вони поділяють підхід до мобільності в місті. Думаю, мер теж вважає, що громадський транспорт для малозабезпечених людей не треба розвивати, а потрібно ремонтувати дороги, тоді щасливі автомобілісти будуть голосувати за Кличка.

Про розвиток столиці під час війни і мільйони на дороги

— Однією з вимог форуму мобільності була "розморозка" розвитку велоінфраструктури у місті. Проте зараз йде війна. Де тонка межа між виділенням додатково 750 млн грн на укриття і витратами з міського бюджету на розвиток велоінфраструктури, паркувальних місць, оновлення транспорту тощо?

— Я глибоко переконана, що навіть під час війни потрібно займатися різними сферами життя міста. І коли ми дискутуємо про розвиток велоінфраструктури та громадського транспорту, про створення безбар’єрних просторів тощо, ми теж говоримо про війну та її наслідки.

Ще раз наголошую, що зараз повертається (з фронту, — Авт.) дуже багато людей з інвалідністю, а велосипеди для багатьох людей в умовах фінансових проблем можуть стати не просто розвагою покататись, а засобом пересування в умовах обмежених матеріальних ресурсів.

Тому вважаю, що потрібно раціонально підходити. Це не означає, що замість укриттів будувати велоінфраструктуру. По-перше, треба знайти баланс. А по-друге, ви бачите в яких обсягах відбувається ремонт доріг у місті Києві?

— Так, у значних.

— Всюди пробки, місто стоїть. Або скажіть мені, раз у нас відбувається діалог, в чому була необхідність змінювати бруківку на Богдана Хмельницького в умовах війни? Там що, були ями, туди коти чи машини провалювалися?!

— Можливо, робочі місця для ремонтників…

"Навіть під час війни потрібно займатися різними сферами життя міста"

— Робочі місця? Коли почали озвучувати запитання щодо доцільності цього ремонту, відповідь була така (принаймні, це мені відповів керівник району), що ремонт відбувається без залучення додаткового фінансування. Тобто дорожники працюють в рамках своєї заробітної плати. Це — не про робочі місця. Потім, щоправда, "вилізло", що вони 8 млн грн витратили на перекладання бруківки.

— Чи запитували активісти на зустрічі з Кличком про бруківку на Богдана Хмельницького?

— Думаю, вони загалом говорили про вимоги форуму сталої мобільності. Я не була там і не можу достовірно розказати. Знаю про результати цієї зустрічі з Facebook, тому що вони написали дуже розгорнутий пост про це.

Можна зайти на сторінку "Маршу за Київ" і "Пасажири Києва" (громадської організації), там є розгорнутий пост, як вони сходили до мера Кличка. Плюс у мене є передача "Питаннячка Києва", куди приходила одна з делегаток і розповідала про це.

Про стоїцизм Кличка і наступника Кандибора

— Схоже, що діалог активістів з міською владою розпочався. А наскільки Кличко готовий до гнучкості у питаннях дослухання до громадської, часом опозиційної, думки?

— Хочеться завжди бути оптимісткою і сказати, що Кличко готовий. Він зустрівся з активістами, і це вже добре, а міг і не зустрічатися. Побачимо згодом. Водночас, трохи знаючи мера, він завжди буде робити те, що вважає за потрібне і що він хоче. Переконати його в чомусь, у що він не вірить, досить складно, а він очевидно вірить у Кандибора.

— В продовження теми Кандибора виникає наступне питання: яку кандидатуру ви бачите найбільш оптимальною і ким має бути ця людина, де знайти професіонала на посаду директора Дептрансу?

— В будь-яких таких вимогах (цього мене навчило довге життя, робота у громадському секторі і депутатстві), коли ти говориш про заміну керівника або невідповідність посаді, дуже важливо одразу не казати про те, хто має бути замість нього. Тому що це підриває в цілому ідею.

"Кличко завжди буде робити те, що вважає за потрібне і що він хоче"

Ми ж говорим не про те, що Кандибор поганий, я переконана, що він хороша людина. Просто його стратегія, методи і підходи не відповідають сучасним підходам до стану мобільності. Тому потрібно його замінити.

Ніхто не каже, на кого замінити. Потрібно провести консультацію з громадськістю, потрібно провести відкритий конкурс, подивитися, що запропонує кандидат, яке своє бачення та відповідно до цього приймати рішення. Тобто — це точно не лобізм в інтересах якоїсь нової людини, яка має зайняти дане місце. Точно ні. Питання у тому, що Кандибор не на своєму місці. Це крапка.

*Про догану Кличку, скандал з укриттями, війни із забудовниками та озеленення Києва — читайте в другій частині інтерв'ю у п'ятницю, 14 квітня, зранку.