Замість стіни — суцільна діра: уламок дрону потрапив у житлову багатоповерхівку у Києві (ексклюзивні фото)

У небі над столицею збили понад 10 дронів

Київ у ніч на 13 липня зазнав масованої атаки дронами з боку окупантів. Внаслідок падіння уламків є пошкодження.

Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у Дарницькому районі, де уламки "шахеда" пошкодили фасад 26-поверхового житлового будинку.

По фото видно, що найбільше постраждала одна з квартир на 25 поверсі — там повністю винесло склопакет та саму стіну, також є серйозні руйнування всередині.

Вибуховою хвилею також було розбито вікна і в сусідніх квартирах.

За інформацією ДСНС, спалаху на місці падіння уламків не було. До прибуття рятувальників там було виявлено двох потерпілих із осколковими пораненнями, їх доставили до медичного закладу.

Як повідомила столична влада, БПЛА летіли на Київ з різних напрямків. Силам ППО вдалося знищити понад десять ворожих цілей. Падіння уламків було зафіксовано у Дарницькому, Солом’янському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 6 липня окупанти вдарили ракетами по Львову. Там загинуло десять людей, ще 42 отримали травми. Серед постраждалих є дитина.