"Мені багато чого є сказати": про що Кличко поговорив би з Зеленським під час зустрічі

Останнє спілкування мер столиці та президента було понад рік тому

Міський голова Києва Віталій Кличко не спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським із початку повномасштабної війни в країні, але йому є що сказати гаранту під час зустрічі.

Про це мер розповів в інтерв’ю "Бабелі".

"Наприклад, хотів би сказати, що дуже деструктивно і незрозуміло для українців виглядає, коли всередині країни деякі політики займаються протистоянням у розпал війни", — зазначив Віталій Кличко.

Він також підкреслив, що така поведінка дуже дивно виглядає в очах наших закордонних партнерів, які допомагають країні.

"Єдність усіх гілок влади, єдність усіх українців перед викликом існування країни — це запорука перемоги, президент", — наголосив міський голова Києва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Віталій Кличко відповів на запитання журналістів про нібито війну між ним та Офісом президента, який намагається знайти йому заміну та розглядає різні кандидатури на місце голови Київської міської державної адміністрації. Він заявив, що вибори мера можуть відбутися не раніше 2025 року і сподівається, що Зеленський не порушуватиме закон і зміщуватиме їх.