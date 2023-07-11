Війна — день 503: ЗСУ тиснуть на Півдні, а в Литві стартує саміт НАТО

Оперативно про головне 11 липня

В Україні розпочався ще один день у стані війни проти росії. ЗСУ продовжують тіснити окупантів під Бахмутом і в Запорізькій області, а росіянам вдалося просунутися під Авдіївкою. При цьому українські захисники змогли зайняти домінуючі позиції біля Бахмута, а тому російські підрозділи, які перебувають у місті, виявилися нездатними покинути його.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 11 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Окупанти запустили ударні дрони з боку Азовського моря. Повітряну тривогу вже оголосили у Запорізькій області та можуть оголосити у Дніпропетровській

00:00 Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган погодився найближчим часом розблокувати заявку Швеції про вступ.

З даними за 8 липня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 500: ЗСУ просуваються під Бахмутом, а окупанти зазнають величезних втрат на півдні

Про те, що відбувалося 9 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 501: ЗСУ розвивають наступ на трьох напрямках

Інформацію за 10 липня, дивіться за посиланням: Війна — день 502: ЗСУ ведуть наступ на ряді напрямків, але окупанти завдають зустрічних ударів