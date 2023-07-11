Відділяли лише двері: Буданов упевнений, що "вагнерівці" під час заколоту досягли ядерної бази рф

Глава ГУР не повідомив, чому "вагнерівці" все ж таки припинили свій бунт

Під час заколоту ПВК "Вагнера" у росії бойовики планували захопити ядерну зброю, розміщену на базі "Воронеж-45". Вони дійшли до бази, єдине, що їх відділяло від зброї — двері сховища.

Про це заявив голова управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю Reuters.

Зазначається, що слід однієї з груп "вагнерівців", за якою можна було спостерігати у відкритих джерелах, "обривався" приблизно за 100 км від ядерної бази "Воронеж-45".

Однак, за словами Буданова, "вагнерівці" дійшли набагато далі, до самої бази, маючи намір заволодіти невеликими ядерними пристроями радянських часів, щоб "підняти ставки" свого заколоту.

"Бо якщо ви готові воювати до останнього, то це один з об’єктів, який значно підвищує ставки", — сказав Буданов.

Він додав, що єдиним бар’єром між найманцями та ядерною зброєю були двері до ядерного сховища. Двері були зачинені й в технічну частину вони не потрапили.

Глава ГУР пояснив, що на базі "Воронеж-45" зберігаються невеликі ядерні пристрої, які можна вмістити у рюкзак.

Джерела, близькі до кремля, підтвердили деякі слова Буданова. За словами одного з них, "вагнерівцям" "вдалося потрапити до зони особливого інтересу, внаслідок чого американці розхвилювалися, оскільки там зберігаються ядерні боєприпаси".

Водночас офіційні особи США висловили сумніви щодо тверджень Буданова, заявивши, що у них немає жодних доказів, що ядерна зброя або пристрої були під загрозою під час заколоту.

У статті наголошується, що Буданов не надав доказів, що підтверджують його слова і не розповів, які дискусії, якщо вони були, відбувалися зі США та іншими союзниками з приводу цього інциденту. Він також не повідомив, чому "вагнерівці" припинили свій бунт.

Як повідомляв "Телеграф", у кремлі визнали, що президент росії володимир путін зустрічався з ватажком "Вагнера" євгеном пригожиним і командирами цієї ПВК вже після невдалого заколоту. Зустріч нібито відбулася 29 червня та тривала близько трьох годин.