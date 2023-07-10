У кремлі визнали зустріч путіна з пригожиним: що запропонував диктатор "вагнерівцям"

На зустрічі були також присутні командири загонів ПВК

Російський диктатор володимир путін після провального збройного заколоту в росії зустрічався з його організатором, ватажком приватної військової компанії "Вагнера" євгеном пригожиним.

Про це в понеділок, 10 липня, заявив прессекретар путіна дмитро пєсков, повідомляє російське агентство РИА-Новости.

За його словами, зустріч нібито відбулася 29 червня та тривала близько трьох годин. Крім путіна та пригожина на ній також були присутні командири загонів ПВК. Загалом було 35 осіб.

Зазначається, в ході зборів російський президент путін дав свою оцінку заколоту і запропонував представникам ПВК "Вагнера" варіанти працевлаштування.

Водночас французька газета Libération пише, що пригожину викликали у кремль 1 липня. На зустрічі, за її даними, були також директор Росгвардії віктор золотів і голова Служби зовнішньої розвідки сергій наришкін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку липня міністр оборони росії вперше прокоментував збройний заколот, влаштований пригожиним. За його словами, плани головного "вагнерівця" провалилися, бо нібито "особовий склад Збройних Сил виявив вірність присязі та військовому обов’язку".