лукашенко розговорився про пригожина та зробив загадковий натяк про путіна

Білоруський "лідер" зробив низку заяв щодо пригожина та його найманців з "Вагнера"

Взаємини російського диктатора володимира путіна і ватажка приватної військової компанії "Вагнера", який влаштував збройний заколот у росії, раніше були більшими, ніж просто добрими.

Таку заяву зробив самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко у четвер, 6 липня, на зустрічі з журналістами зарубіжних та білоруських ЗМІ, сказавши загадкову фразу про стосунки путіна та пригожина. Про це пише "БелТА".

"Я не все знаю і знати не хочу, що стосується взаємин путіна і пригожина. Але треба розуміти, що путін пригожина знає набагато краще, ніж я. Я його просто бачив при організації тих чи інших заходів. Путін же з ним знаком значно більше, ще з Санкт-Петербурга, коли вони там жили та працювали. І у них були дуже добрі стосунки один з одним. Можливо, навіть більше, ніж добрі", — наголосив білоруський диктатор.

На його думку, путін не злопам’ятний, щоб "замочити" пригожина за його вчинок з озброєним заколотом.

"А щодо "зрадники", "зрадники" та інше — це була перша реакція президента путіна. Я думаю, що з часом вона, може, і не змінилася, оцінки, можливо, не змінилися, але стали набагато м’якшими", - додав "лідер".

Відповідаючи на запитання журналістів, він відверто розповів про можливе місцеперебування євгенія пригожина.

"Що стосується євгенія пригожина, він знаходиться в Пітері. Де він сьогодні вранці... Може, з ранку до москви поїхав...", — сказав він.

Щодо найманців ПВК "Вагнера" і того, де вони можуть перебувати зараз, лукашенко відповів журналістам наступне:

"Наскільки я на сьогоднішній ранок поінформований, бійці ПВК "Вагнер" перебувають у своїх таборах. У постійних таборах, де вони перебували після виведення з фронту на відновлення".

Також він заявив, що не бачить ризиків для Білорусі повторення "бунтівного сценарію", якщо найманці "Вагнера" будуть розміщені в країні.

"Ворожити на кавовій гущі сенсу немає. Але я не думаю, що "Вагнер" десь повстане і поверне свою рушницю проти білоруської влади та білоруської держави. У житті всяке буває. Але я сьогодні не бачу такої ситуації. Працювати треба з людьми", - зазначив "президент".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Олександр Лукашенко розповів, як умовив Євгена Пригожина закінчити заколот у росії й що мав намір робити путін з ватажком "Вагнера".