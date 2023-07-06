лукашенко разоткровенничался о пригожине и сделал загадочный намек о путине

Беларусский "лидер" сделал ряд заявлений насчет пригожина и его наемников из "Вагнера"

Взаимоотношения российского диктатора владимира путина и главаря частной военной компании "Вагнера", устроившего вооруженный мятеж в россии, ранее были больше, чем просто добрыми.

Такое заявление сделал самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко в четверг, 6 июля, на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, сказав загадочную фразу об отношениях путина и пригожина. Об этом пишет "БелТА".

"Я не все знаю и знать не хочу, что касается взаимоотношений путина и пригожина. Но надо понимать, что путин пригожина знает гораздо лучше, чем я. Я его просто видел при организации тех или иных мероприятий. путин же с ним знаком значительно больше, еще с Санкт-Петербурга, когда они там жили и работали. И у них были очень добрые отношения друг с другом. Может быть, даже больше, чем добрые", — подчеркнул беларусский диктатор.

По его мнению, путин не злопамятный, чтобы "замочить" пригожина за его поступок с вооруженным мятежом.

"А что касается "предатели", "изменники" и прочее — это была первая реакция президента путина. Я думаю, что с течением времени она, может, и не поменялась, оценки, может быть, не изменились, но стали гораздо мягче", — добавил "лидер".

Отвечая на вопросы журналистов, он разоткровенничался и рассказал о возможном местонахождении евгения пригожина.

"Что касается евгения пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром..? Может, с утра в москву поехал…", — сказал он.

Насчет самих наемников ЧВК "Вагнера" и того, где они могут находиться сейчас, лукашенко ответил журналистам следующее:

"Насколько я на сегодняшнее утро информирован, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях. В постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление".

Также он заявил, что не видит рисков для Беларуси повторения "мятежного сценария", если наемники "Вагнера" будут размещены в стране.

"Гадать на кофейной гуще смысла нет. Но я не думаю, что "Вагнер" где-то восстанет и повернет свое ружье против белорусской власти и белорусского государства. В жизни всякое бывает. Но я сегодня не вижу такой ситуации. Работать надо с людьми", — отметил "президент".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что александр лукашенко рассказал, как уговорил евгения пригожина закончить мятеж в россии и что намеревался делать путин с главарем "Вагнера".