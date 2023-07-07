Жодного заколоту не було? Закаєв розповів, що насправді означав бунт пригожину

путін мріяв взяти під повний контроль Міноборони

Збройний заколот євгена пригожина та ПВК "Вагнера" насправді був спланованою акцією "колективного путіна". Це була спланована акція, щоб посилити систему та виявити всіх незадоволених.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів лідер Ічкерії Ахмед Закаєв. За його словами, від бунту пригожина влада росії лише виграла.

Закаєв розповів, що відколи путін прийшов до влади, країною управляють колишні КДБ-шники. І єдина структура, яка досі повністю не підкорялася системі, — це Міноборони росії. Генералітет структури був не до кінця "переварений" КДБ, а так званий "бунт вагнерівців" цьому посприяв.

"І ось спецоперація пригожина була спрямована на те, щоб взяти під контроль усе Міністерство оборони", — сказав Ахмед Закаєв.

Докладніше про проблеми всередині росії читайте у матеріалі: "Російських як етносу майже немає. Є русисти, расисти та фашисти": інтерв’ю з Ахмедом Закаєвим".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки регіонів росії підтримали заколот євгена пригожина. Володимир Зеленський вважає, що це свідчить про розбалансованість настроїв у російському суспільстві.